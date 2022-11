Möchte sich von ihrem wohlhabenden Ehemann trennen: Cate Blanchett in "Carol", HR, 0.10 Uhr. Foto: HR / Degeto / DCM Film

19.40 REPORTAGE

Re: Wir bringen Lieder und Liebe – Wie ein polnischer Chor gegen Hass kämpft Der polnische LGBTQ-Chor Voces Gaudii plant ein Konzert in einer der konservativsten Regionen Polens. Die Reportage begleitet mutige Sängerinnen und Sänger von der Suche nach einem Konzertsaal bis zum entscheidenden Auftritt. Bis 20.15, Arte

20.15KOMÖDIE

Eddie the Eagle – Alles ist möglich (GB/USA/D 2016, Dexter Fletcher) Mit seinen ungelenken Sprüngen von der Skischanze hielt "Eddie" Edwards die Welt in Atem. Die Komödie zeichnet mit viel Empathie das Porträt eines Exzentrikers, der niemals aufgibt. Bis 22.20, ATV

20.15 DOKUREIHE

Eine neue Welt (1–3/3) Die Klimasituation ist dramatischer denn je. Wie konnte es so weit kommen? Und wie kann sich die Menschheit auf die Konsequenzen einstellen? Cyril Dion hat mehr als 15 Länder bereist und Menschen getroffen, die neue Wege gehen. Bis 23.00, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Thema bei Susanne Schnabl sind Integrationsschwierigkeiten und was die Politik dagegen tun kann. Live dazu im Studio zu Gast ist Integrationsministerin Susann Raab (ÖVP). Außerdem geht es um die Frage, wo Amtsmissbrauch und Korruption beginnen, die Psyche der Jungen und Gasthermen. Bis 22.00, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und das Musikkabarett-Duo Pizzera & Jaus sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer In seiner Dokumentation Biblische Missverständnisse – und ihre Folgen beleuchtet Fritz Kalteis den menschlichen Entstehungs- und Überlieferungsprozess der Bibel. Um den Aufstieg und Fall der Maria aus Magdala geht es ab 23.20 Uhr in Die erste Apostelin. Bis 23.50, ORF2

23.00DRAMA

Borga (D 2020, York-Fabian Raabe) Kojo (Eugene Boateng) aus Ghana träumt davon, ein "Borga" zu werden, also einer jener reichen ghanaischen Männer im Ausland, die ihre Familie im Heimatland unterstützen können. Als er versucht, diesen Plan in Deutschland zu verwirklichen, wird er schnell desillusioniert. Das Spielfilmdebüt des Regisseurs York-Fabian Raabe erzählt mit einem überragenden Hauptdarsteller von ungerechter Verteilung der Chancen. Bis 0.40, SWR

0.10MELODRAM

Carol (GB/USA 2015, Todd Haynes) Die Verkäuferin und angehende Fotografin Therese (Rooney Mara) trifft in einem New Yorker Department-Store auf die ältere, verheiratete Carol (Cate Blanchett). Für die sich entspinnende Liebe zwischen den beiden scheint in der rigorosen Welt der 1950er-Jahre kein Platz zu sein. Von Todd Haynes stilsicher inszeniertes Gesellschaftsdrama, zugleich einer der schönsten Weihnachtsfilme überhaupt. Bis 2.00, HR