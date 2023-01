Eltern sind auch Erwachsene. Sie verspüren, wenn sie mit den Kids ihre Freizeit verbringen, auch einen Rest eigener Bedürfnisse. Ja, wohl kaum ein Wesen empfindet größere Sehnsucht nach Wärme, Wasser und einem erträglichen Lärmpegel: an einem nebeligen, nasskalten Spätherbsttag, an dem der Opa seinen helfenden Besuch abgesagt hat und das Wohnzimmer schon siebzehnmal von Spuren einer Spielzeugkistenexplosion zu bereinigen war. Die Kleinen haben ihren Spaß, und abends fallen alle müde ins Bett. Dann: Stille. Wie schön. (Gudrun Springer)

Natürlich gibt es eine Trilliarde Argumente gegen Kinder in der Therme. Eine Ruheoase braucht keine kreischenden, herumwuselnden und spritzenden Geschöpfe, die nasse Badehosen auf fremde Liegen klatschen und am Klo danebenpieseln.

Kontra

Hier eine Trilliarde Argumente gegen Kinder in der Therme: Scherz. Aber leider haben Leute selten Humor, spricht man darüber, Kinder aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Eine solche Hardcore-Schiene fahre ich zwar nicht, aber ich bin für kinderfreie Zonen und Zeiten. Was spricht gegen einen kinderfreien Sonntag in der Therme – ein Mal im Monat? Bleiben Kindern noch immer 30 Tage zum Toben, Schreien, Spielen.

Viele wollen ihre Zweisamkeit genießen – ich nicht, ich will meine Ruhe. Pärchen finde ich auch schrecklich, die sind aber wenigstens ruhig. Ich will mich in der Thermensuppe treiben lassen, ohne dass mir jemand ins Ohr schreit. Es geht um meine Entspannung und meinen Eintritt. Nicht jede Therme besitzt Adult-only-Bereiche, manche verlangen dafür sogar einen Aufpreis. Es könnten ja auch Familien mehr zahlen, nehmen die auch mehr Angebot in Anspruch, wie zum Beispiel die Rutschen. Ich? Ich brauche nur eine Liege zum Dösen.

(RONDO, Kevin Recher, 2.1.2023)