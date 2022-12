Lecker Käffchen

Handhebelespressomaschine. Foto: Hersteller

Kaffee wird längst nicht mehr bloß wegen seiner anregenden Wirkung getrunken. Zubereitung und Genuss sind zum Lifestyle geworden. Erst die richtige Kombination aus Röstung, Mahlgrad, Temperatur und Durchlaufzeit des Wassers ergeben einen erstklassigen Espresso. Die alte Filtermaschine tut’s da schon lange nicht mehr. Die Leva-Maschine von Manument (Preis auf Anfrage) hingegen macht nicht nur gute Figur in der Küche, sondern auch den individuell perfekten Kaffee. Die Handhebelespressomaschine ermöglicht es, allerlei Parameter auf die persönlichen Bedürfnisse einzustellen. Ideal für Hobbybaristas, die gerne experimentieren. (Michael Steingruber)

www.manument.com





Luxusanhänger

Minitaschenmesser. Foto: Hersteller

Die Messermacher von Victorinox haben seit kurzem Luxusmodelle des Mini-Taschenmessers, das gerne als Schlüsselanhänger verwendet wird, im Sortiment. Das Modell Classic SD Crystal (€ 149) ist mit glitzernden Kristallschalen beklebt, die Version aus 333 Lagen Damaststahl schlägt gar mit 229 Euro zu Buche. Dafür sollte daran nichts kaputtgehen, wenn man den Schlüsselbund einmal runterfallen lässt. Auf Flugreisen empfiehlt es sich jedenfalls, das gute Stück nicht im Handgepäck zu transportieren, denn wer Pech hat, dem werden beim Sicherheitscheck auch Minimesser abgenommen. (Petra Eder)

www.victorinox.com/de





Super Soda

Wassersprudler. Foto: Hersteller

Die Vorteile von Sodamaschinen für zu Hause sind bekannt: Schweres Wassertragen aus dem Supermarkt entfällt, das Entsorgen unzähliger Pet-Flaschen in den gelben Mistkübel ebenfalls. Der größte Nachteil ist aber leider auch kein Geheimnis: die bescheidene Optik der meisten Fabrikate. Den Aarke Carbonator Pro (€ 299) kann man dagegen ohne größere ästhetische Bedenken auf der Arbeitsplatte in der Küche stehen lassen, in der Pro-Version funktioniert er auch einfach: Glasflasche einschrauben und das Edelstahlgehäuse darüber absenken, schon sprudelt’s im Wasser. (Sascha Aumüller)

www.aarke.com







Sprudelmacher

Armatur. Foto: Hersteller

Gefiltert, mit Mineralien aufbereitet, gekühlt und gesprudelt: Mit der Armatur Aqittura M91 von Hansgrohe (Preis auf Anfrage) lässt sich auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse so ziemlich jedes Familienmitglieds eingehen. Auch was die Gestaltung angeht, hat man die Wahl: Es gibt die Armatur in zwei Varianten (in gebogenem oder in linearem Design), in verschiedenen Oberflächen, in Mattschwarz, Chrom oder Edelstahl-Optik. Außerdem lässt sich das System praktischerweise über die hauseigene App steuern. Nicht nur etwas für Smart Homes. (Anne Feldkamp)

www.hansgrohe.com





Rasanter Chrono

Connected Watch. Foto: Hersteller

In Anlehnung an einen Sportwagen von Honda Racing hat Casio die Edifice EQB-2000HR (€ 619) entwickelt. Rennsportfans holt man nicht nur mit dem schnittigen Design des Zeitmessers ab, der via Bluetooth über die Casio Watches App vom Smartphone angesteuert werden kann: Der integrierte Rundenspeicher mit Stoppfunktion zeichnet bis zu 200 Rennrunden auf und ermöglicht die Anzeige von Geschwindigkeitsdifferenzen. Praktischer ist da wohl die zweite Zeitzone und die 24-StundenAnzeige. Energie bezieht die Edelstahluhr über Solarzellen am Zifferblatt. (Markus Böhm)

www.casio.com

(RONDO, 7.12.2022)