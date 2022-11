Preissteigerung

"Übergewinngeschenk", "populistisch", "verzichtbar": Übergewinnsteuer der Regierung stößt auf Kritik

ÖVP und Grüne haben sich auf eine Abschöpfung geeinigt, Investitionen in Erneuerbare sind absetzbar. Die SPÖ ortet ein "Übergewinngeschenk" an die Konzerne. Zu kurz und zu niedrig bemessen, lautet die eine Kritik, ein fatales Signal an Investoren die andere