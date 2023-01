Foto: Hersteller

Elements 400 3S

Freie Sicht auf die Flammen: "elements" heißt das vielseitige Baukastensystem für energieeffiziente Kamine von der Firma Skantherm. In der Ausführung 400 3S hat die äußerst kantig gestaltete Brennkammer aus schwarzem Stahl drei großflächige Glasfenster, sodass die Faszination des Flammenzüngelns besonders gut zur Geltung kommt. Ergänzend dazu werden flache Sitzbänke und Stauraumelemente für Brennholz angeboten, die man hochkant oder waagerecht aufstellen kann. So entstehen zahlreiche raumprägende Kombinationen, die skulptural wirken und der warmen Stube ein paar sehr recht winklige Akzente verleihen. Schöner als Fernsehen.

Ab ca. 4800 Euro.

www.skantherm.de





Stûv 16 H. Foto: Hersteller

Stûv 16 H

Klares Design mit hohem Wirkungsgrad: Der Stûv 16 H ist ein schnörkellos gestalteter Kaminofen mit integrierter Holzaufbewahrung, den es in drei Breiten gibt. Die Ofenfamilie mit der puren Linienführung fügt sich ohne optisches Tamtam in die Innenarchitektur ein und stellt das Flammenspiel in den Vordergrund. Ihre ausgereifte Verbrennungstechnik ermöglicht einen besonders hohen Wirkungsgrad. Eine speziell auf dieses Modell zugeschnittene Bodenplatte aus Stahl sorgt dafür, dass der Fußboden um das Gerät herum geschont wird. Ergänzend dazu gibt es einen modulierbaren Sockel mit integrierter Schublade zur Aufbewahrung von Holz oder allerlei Kamin-Accessoires.

Preis auf Anfrage.

www.stuv.com





G1. Foto: Hersteller

G1

Der G1 von Austroflamm ist eine moderne Interpretation des nostalgischen Kaminofens. Er besteht aus Gusseisen, ein äußerst robustes Material, das die Eigenschaft hat, Wärme sehr gut zu speichern. Seine abgerundeten Ecken und die vier hohen Beine lassen ihn leicht und ein bisschen verspielt wirken. Als Highlight hat der kleine Ofen eine integrierte Kochplatte und dient auch zum Backen. Vor allem aber heizt der G1 durch die Verbrennung von Feuerholz selbst große Räume mit Power. Der optionale Konvektionsmantel sorgt für einen schnelleren Wärmeaustausch mit der Luft und somit für ein noch effizienteres Heizen.

Ab 1290 Euro.

www.austroflamm.at





Round Stack Wood. Foto: Hersteller

Round Stack Wood

Zeitgenössischer Kachelofen: Aus der Zusammenarbeit des traditionellen Ofenbauers La Castellamonte mit Adriano Design aus Turin ist die ikonische Serie Round Stack entstanden. Die zylindrischen Kachelöfen aus Keramik bringen einen futuristischen und heiteren Look in die Wohnräume, besonders wenn sie auf einem hellen Holzsockel stehen. Durch die Modulbauweise der handgefertigten Öfen kann die Wärmeleistung flexibel an die Größe des zu beheizenden Raumes angepasst werden. Neben einer hohen Energieeffizienz zeichnet sich der Round Stack Wood beim Verbrennen von Holz durch geringe Abgasemissionen aus. Es gibt ihn in acht Farbtönen, von Blau bis Orange.

Ab 9980 Euro

www.lacastellamonte.it





Il Canto del Fuoco. Foto: Hersteller

Il Canto del Fuoco

Als Spezialist für anspruchsvolle Badausstattung hat Antoniolupi auch einen Kamin entwickelt, der das Zeug hat, alle Blicke auf sich zu ziehen. Il Canto del Fuoco – aus dem Italienischen übersetzt "das Lied des Feuers" – ist ein Kaminofen aus gebogenem Stahlblech, der perfekt in die Wandfläche integriert wird und wie ein raumhohes, künstlerisches Architekturelement wirkt, das den Raum auf sehr besondere Weise prägt. Zur Befeuerung des maßangefertigten Stahlobjekts mit dem poetisch-kitschigen Namen kann Brennholz oder Bioethanol verwendet werden.

Preis auf Anfrage.

www.antoniolupi.it

(RONDO, Heike Edelmann, 30.1.2023)