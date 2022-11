Ein Pale Ale, wie es Linz noch nicht gesehen hat. Foto: Hersteller

Linz hat seit dem Frühjahr 2022 wieder eine in der Tradition der ehemaligen Poschacher Brauerei stehende Brauerei: Sie wurde auf dem Gelände der ehemaligen Tabakfabrik eingerichtet und hat die 1981 eingestellte Marke Linzer Bier (zuletzt in Zipf gebraut) wieder nach Linz zurückgebracht. Dies mit einem an die ehemalige Rezeptur angelehnten Hellen und Zwickl – dann aber auch mit einem Pale Ale, wie es Linz noch nicht gesehen hat.

Japanische Hopfensorte

Braumeister Martin Simion kann dabei auf eine Zutat zurückgreifen, die für Österreich einmalig ist: Sorachi Ace. Diese Hopfensorte wurde in den 1980er-Jahren in der gleichnamigen japanischen Präfektur für Sapporo Breweries gezüchtet und wird – für Österreich exklusiv – nun auch auf dem Pfaffenhof von Josef Reiter im Mühlviertel angebaut.

Im orangefarbenen Bier mit festem weißem Schaum sorgt der Sorachi Ace für einen Duft nach Lychees und Lemongrass, wer frisch geschnittenes Holz und getrocknete Petersilie zu riechen vermeint, liegt auch nicht ganz falsch. Der Antrunk ist erfrischend herb, eine leichte fruchtige Süße scheint durch, wird aber rasch von den Bitternoten abgelöst, die den Nachtrunk prägen. (Conrad Seidl, 18.11.2022)