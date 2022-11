Nach wie vor das inoffizielle Open-Source-Maskottchen: der (Linux-)Pinguin. Foto: APA/AFP/JOHAN ORDONEZ

Das "Jahr des Linux-Desktops" lässt weiter auf sich warten. Auch dass Libre Office Microsofts Office-Paket verdrängt, erscheint nicht realistisch. Eine quelloffene Alternative zu "Battlefield" und anderen Blockbuster-Games ist ebenfalls nicht in Sicht. Und trotzdem ist Open-Source-Software so wichtig wie noch nie.

Das geht aus dem Octoverse-2022-Bericht der Codehosting-Plattform Github hervor. 90 Prozent der Fortune 100, also der 100 größten Unternehmen der Welt, setzen nun auf Software mit frei verfügbarem Quellcode.

Immer größeres Interesse von Firmen

Ein starker Bereich ist freilich der Betrieb von Servern. Hier haben Linux-Systeme schon lange die Oberhand über proprietäre Alternativen, wie etwa Microsofts Windows-Serversysteme. Das Engagement geht aber längst weit darüber hinaus. Die Unternehmen beschäftigen sich dabei auch mit zunehmender Seriosität mit Open Source. Gut ein Drittel der Fortune-100-Konzerne haben mittlerweile eine eigene Abteilung, die sich um die Strategie in diesem Bereich kümmert.

Dementsprechend nimmt auch die Unterstützung von Open-Source-Projekten seitens der Firmen zu. Diese bringen Ressourcen sowohl in Form von Finanzierung als auch in Form von Know-how ein, wenn eigene Programmierer bei der Weiterentwicklung des Codes helfen.

Zu den wichtigsten Projekten mit kommerziellem Support gehören etwa Googles Interface-Entwicklungskit Flutter, Microsofts Visual Studio Code und Vercels Webapp-Framework Next.js. Circa die Hälfte der neu bei Github registrierten Nutzer widmet sich von Firmen unterstützten Projekten.

Github gedeiht

Die zwischen Oktober 2021 und 2022 erhobenen Daten zeigen auch die insgesamt deutlich zunehmende Aktivität bei Github. Die 2018 von Microsoft übernommene Plattform verzeichnet mittlerweile 93 Millionen User, die im Erhebungszeitraum 413 Millionen mal in Form von Änderungen oder Erweiterungen zu Projekten beigesteuert haben. Alleine 2022 verzeichnete man einen Nutzerzuwachs von 20,5 Millionen sowie 85 Millionen Projekte, die neu angelegt wurden.

Der bei Github gehostete Quellcode ist in fast 500 Skript- und Programmiersprachen verfasst. Platz eins in Sachen Beliebtheit belegt dabei Javascript gefolgt von Python, Java, Typescript und C#. Typescript ist auch die am drittschnellsten wachsende Programmiersprache auf Github, ihre Nutzung hat um 37,8 Prozent zugenommen. Davor liegen noch Rust (plus 50,5 Prozent) und HCL (plus 56,1 Prozent). (gpi, 15.11.2022)