Jordan Poole steigt höher als Jakob Pöltl. Foto: APA/AP Photo/Godofredo A. Vásquez

San Francisco – Ohne Chance sind die San Antonio Spurs am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen die Golden State Warriors gewesen. Das 95:132 beim Titelverteidiger war die bisher höchste Auswärtsniederlage der Saison. Jakob Pöltl bilanzierte mit sechs Punkten, zehn Rebounds und je einem Assist sowie Block in 20:20 Minuten Einsatzzeit.

Der amtierende NBA-Champion übernahm vor 18.000 Zuschauern im ausverkauften Chase Center von San Francisco rasch das Kommando und lag ab dem 21:20 in der 9. Spielminute stets voran. Als die Warriors ihre Führung zu Beginn des Schlussviertels auf 41 Punkte ausbauten, drohte den Texanern sogar die höchste Saisonpleite. Jordan Poole verbuchte 36 Zähler für die Sieger. Die Spurs, die bereits am (heutigen) Montag bei den Portland Trail Blazers wieder im Einsatz sind, wurden von Keldon Johnson mit 15 Punkten angeführt.

Weil die Milwaukee Bucks trotz der Rückkehr und 27 Zählern von Giannis Antetokounmpo 106:121 gegen die Atlanta Hawks verloren und damit die zweite Niederlage hintereinander erlitten, sind die Boston Celtics neuer NBA Leader. Der Rekordmeister feierte mit einem erst im Finish fixierten 126:122 gegen Oklahoma City Thunder den siebenten Sieg in Folge. (APA, 15.11.2022)