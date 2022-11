Mehr als 200.000 Menschen in Österreich besitzen ein Klimaticket, das kann man im Advent besonders gut nutzen. Eine Auswahl an Destinationen mit dem Weihnachtsexpress.

Bitte alle einsteigen! Der Advent steht vor der Türe, und nach und nach öffnen die lokalen Weihnachtsmärkte. Da werden nicht nur Kekse, Schaumbecher und Co gemampft, sondern auch der Punsch genossen. Damit die Heimfahrt vom Christkindlmarkt nicht mit dem Entzug des Führerscheins endet und man trotz des Weihnachtsrausches auf seinen ökologischen Fußabdruck schauen kann, reist man mit dem Zug an. Eine Auswahl der Märkte von Vorarlberg bis ins Burgenland, deren Besuch mit Klimaticket sich auszahlt.

Illustration: Oana Rotariu

Vorarlberg

1 Bludenzer Christkindlemarkt: Die Alpenstadt Bludenz lockt heuer die Besucher mit Handwerkskunst und selbstgemachten Produkten aus der Region wie Honig, Liköre und Würste in ihre kleinen, mittelalterlichen Gassen. Auch musikalisch will man es nicht bei All I Want for Christmas Is You in Dauerschleife belassen: Live-Bands und DJs werden im Dezember den Besuchern die dringend benötigte Abwechslung bieten.

Wo? Altstadt, Bludenz

Wann? Ab 24. November, So–Mi 11–20 Uhr, Do–Fr 11–21 Uhr und Sa 10–20 Uhr



2 Punschgarten im Palast Hohenems: Im Garten des Renaissancepalasts Hohenems wurde heuer wieder früh gestartet: Seit 6. November gehen hier bereits Häferln mit Glühwein und Glühmost über die Theke; sogar Glüh-Gin gibt es. Ausgefallen mag es der kleine Christkindlmarkt auch in Sachen Kulinarik: Neben Klassikern wie Raclette und Apfelküchle wird den aufgewärmten Marktbesuchern in der Grillhütte sogar Döner aufgetischt.

Wo? Schlossplatz 8, Hohenems

Wann? Mi–Sa ab 16 Uhr, So und Feiertag ab 14 Uhr, bis Silvester geöffnet

Tirol

3 Hall: Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es wieder einen Adventmarkt in Hall. Der Markt im mittelalterlichen Zentrum der ehemaligen Salinenstadt ist für den großen Adventskalender, der auf die Häuser projiziert wird, bekannt. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird die Weihnachtsbeleuchtung heuer kürzer eingeschaltet, und es werden keine Heizpilze aufgestellt. Wer friert, kann sich nicht nur beim Punsch aufwärmen, sondern sich auch warmlaufen: Erstmals gibt es eine kostenlose Eisbahn im Altstadtpark. Sie soll die Kinderaugen strahlen lassen – nachdem der Streichelzoo und das berühmte Kamel Ali ausfallen.

Wo? Oberer Stadtplatz Hall

Wann? Ab 25. November, Mo–Fr 15–20 Uhr (Gastro bis 21 Uhr), Sa 10–20 und So 13–20 Uhr

4 Bergweihnacht Innsbruck: Hoch über den Dächern Innsbrucks liegt auf der Hungerburg einer der fünf Christkindlmärkte der Landeshauptstadt. Klein, aber fein ist das Angebot an Kastanien, Kiachln und Kunsthandwerk. Noch mehr überzeugt der Blick aufs Bergpanorama und die Stadt. In nur acht Minuten kommt man mit der Hungerburgbahn von der Station Congress – entworfen von der Stararchitektin Zaha Hadid – zur Hungerburg. Das Bahnticket ist im Klimaticket enthalten.

Wo? Höhenstraße 151, Innsbruck

Wann? Ab 25. November, Mo–Fr 13–19 Uhr, Sa, So und Feiertag ab 12 Uhr, bis 6. Jänner

Bergweihnacht auf der Hungerburg über den Dächern von Innsbruck. Die auffahrt ist im Klimaticket inkludiert. Foto: Innsbruck Tourismus

5 Rattenberger Advent: In der kleinsten Stadt Österreichs, in Rattenberg, wird der Advent überraschend anders gefeiert. Ohne Marktstände und LED-Beleuchtung, dafür mit ganz viel Kerzenschein und Feuerstellen, die die Fassaden der mittelalterlichen Häuser in warmes Licht tauchen. Geschenke kaufen können die Gäste in den Geschäften der Stadt und in den Glaskunstgeschäften.

Wo? Zentrum, Rattenberg

Wann? Ab 25. November, Fr–So und Feiertag

Salzburg

6 ARTvent in Bad Gastein: Der Kurort mit seinen berühmten Belle-Époque-Häusern setzt in der Vorweihnachtszeit auf Kunst. Jeden Tag öffnet sich ein Fenster in einem Gasteiner Betrieb und lädt zu Punsch und Kekserln ein. An zwei Wochenenden lädt ein Kunsthandwerksmarkt zum Selbstausprobieren und Genießen der Atmosphäre in den Merangarten im Ortszentrum.

Wo? Merangarten, Bad Gastein

Wann? An den Wochenenden von 10. und 11. Dezember sowie 17. und 18. Dezember 14–21 Uhr

7 Sternenadvent in Zell am See: Das Ufer des Zeller Sees hinter dem Bahnhof wird ab 25. November mit leuchtenden Sternen gesäumt. Im Elisabethpark findet jeweils von Freitag bis Sonntag der Standlmarkt mit Kinderprogramm und Musik statt. Mit dem eigenen Bummelzug kann man auch eine kostenlose Runde um den See drehen. Am Stadtplatz warten ebenfalls Glühwein, Kekse und Selbstgemachtes.

Wo? Elisabethpark, Zell am See

Wann? Ab 25. November, Fr und Feiertag 16–20 Uhr, Sa 14–20 Uhr, So 14–19 Uhr

Mit dem Zug nach Zell am See und mit dem Bummelzug eine Runde durch den Sternenadvent. Foto: Sternenadvent

Kärnten

8 Villacher Genuss-, Kunst- und Hüttenadvent: Dreierlei Adventstationen, von den Kulinarikhütten und Standln mit Adventgeschenken, Christbaumdeko bis zu Präsentationen von Kunsthandwerk.

Wo? Hauptplatz, Oberer Kirchenplatz, rund um die Stadtpfarrkirche

Wann? 18. November bis 24. Dezember, die Hütten bis 31. Dezember, bis 23 Uhr.

9 Christkindlmarkt St. Veit an der Glan: Ein Weihnachtsfest mit Kutschenfahrten, Laternenwanderungen, Maroni und Baumkuchen, Kletzenbrot und Zuckerreingerln und Tanzshow.

Wo? Hauptplatz

Wann? 25. November bis 23. Dezember, Do und So bis 20 Uhr, Fr–Sa bis 21 Uhr

10 Adventmarkt Wolfsberg: Neben einer Krippe und einem Stall mit lebenden Tieren wird ein weihnachtliches Rahmenprogramm geboten: Kutschenfahrten, Puppenspieler, Musik, Lesungen, Kunsthandwerk, Kulinarik.

Wo? Rathaus und entlang der Lavant

Wann? 25. November bis 18. Dezember, Fr–So 15–20 Uhr

Steiermark

11 Weihnachtsmärkte in Graz: Die ganze Innenstadt, vom Hauptplatz und Tummelplatz bis zum Franziskanerviertel wird alles in Adventstimmung getaucht: mit Kunsthandwerk, Kulinarik bis zum Kinderkarussell. Auf dem Schlossberg gibt es an Wochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag ein weihnachtliches "Aufsteirern".

Wo? Hauptplatz, Innenstadt, Schloßberg

Wann? 18. November bis 23. Dezember

Auch in Graz bringt ein Adventzug die Gäste von einem Adventmarkt zum anderen. Foto: Graz Tourismus, Harry Schiffer

12 Christkindlmarkt in Bad Aussee: Selbstgebackene Brote, selbstgemachte Krippen und Kekse stehen im Angebot der geschmückten Standln. Wärmen kann man sich mit Glühwein, Punsch und Maroni.

Wo? Kurpark

Wann? 25. November bis 18. Dezember, Fr–So 13–20 Uhr sowie am 22. und 23. Dezember

Oberösterreich

13 Weihnachtszauber am Wolfgangsee: Das Friedenslicht im See, Kerzenschein und offene Feuerstellen – ab dem 18. November 2022 geht das Christkind zwar nicht baden, aber zumindest verwandelt sich die Gegend rund um den Wolfgangsee zur weihnachtlichen Naturkulisse. Damit der Weihnachtszauber nicht unromantisch mit einer polizeilichen Überprüfung des Punschlevels endet, empfiehlt es sich, St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen mit dem Schiff anzusteuern.

Wo? St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen

Wann? Ab 18. November, Do–Fr 12–19.30 Uhr, Sa, So und Feiertag 10–19.30 Uhr

Das Friedenslicht im See ist das Wahrzeichen im weihnachtlichen Wolfgangsee. Foto: Wolfgangsee Tourismus

14 Advent in Bad Ischl: Kekse backen, Lebkuchenhäuser bauen, gebrannte Mandeln naschen, weihnachtliches Dekorieren, Geschenke einpacken. Alles im Zeichen von Kaiserin Sisi und Kaiser Franz Joseph I. Zahlreiche Stände der Ischler Handwerker finden sich in der historischen Trinkhalle, und Adventkulinarik im eigenen Schmankerldorf macht ab Ende November so richtig Lust auf Weihnachten.

Wo? Trinkhalle, Sparkassenplatz 2, Bad Ischl

Wann? Christkindlmarkt von 18. November bis 18. Dezember, Mi–So 10–18 Uhr. Schmankerldorf bis 8. Jänner, Mi–Do 15–21 Uhr, Fr–So 11–21 Uhr (24. bis 26. 12. Ruhetage)

15 Das Christkindl in Steyr: Der Wallfahrtsort Christkindl in Steyr ist von jeher ein zentraler Ort des nationalen Weihnachtsgeschehens. Direkt hinter der Wallfahrtskirche entstand 1950 das Postamt Christkindl. Alljährlich werden hier über 1,5 Millionen Briefsendungen mit Weihnachtsmarke und Sonderstempel versehen, die zahlreichen Kinderwünsche ans Christkind werden natürlich beantwortet. Los geht’s am 25. November. Vor dem Versenden der Wünsche lohnt sich jedenfalls ein Besuch der Adventmärkte in der Steyrer Innenstadt und entlang der Promenade. Die Anreise nach Christkindl sollte dann aus Nostalgiegründen unbedingt mit der historischen Steyrertalbahn samt Dampflock erfolgen – Haltestelle Unterhimmel.

Wo? Christkindlweg 6, Christkindl, Steyr

Wann? Postamt täglich 10–17 Uhr, Adventmarkt ab 18. November, Mi–So 11–22 Uhr

Niederösterreich

16 Kremser Adventzauber: Die schöne Kremser Altstadt wird ab Ende November in einen großen Adventmarkt verwandelt. In der 700 Meter langen Fußgängerzone präsentieren die Kremserinnen und Kremser Kunsthandwerk und Gastronomie – unter anderem selbstgemachten Wachauer Glühwein. Den ganzen Advent gibt es darüber hinaus ein buntes Programm inklusive eines Besuchs des Weihnachtsmanns.

Wo? Altstadt, Krems

Wann? Ab 24. November

17 Adventmarkt St. Pölten: Die Landeshauptstadt stellt ihren Rathausplatz für die Adventfeierlichkeiten zur Verfügung, Besucherinnen und Besucher erwarten zahlreiche Stände und festliche Beleuchtung. Ab Dezember wird jeden Tag um 16.45 Uhr ein Adventfenster im Rathaus geöffnet. Der Weihnachtsbaum stammt dieses Jahr aus Lunz am See.

Wo? Rathausplatz, St. Pölten

Wann? Von 25. November bis 23. Dezember, Mo–Do 16–21 Uhr, Sa, So und Feiertag 13–21 Uhr

Burgenland

18 Weihnachtsmarkt Schloss Esterházy: Das Schloss Esterházy lädt am dritten Adventwochenende in seine Prunkräume und den Barock-Innenhof zum Adventmarkt, wo rund 50 Aussteller Kunsthandwerk verkaufen. Auch für das Rahmenprogramm wird gesorgt: von der Weihnachtswerkstatt für Kinder bis zur Feuershow für alle. Wem das nicht reicht, der kann sich außerdem die aktuellen Ausstellungen im Schloss ansehen. Für Kinder ist der Eintritt zum Adventmarkt frei, Erwachsene zahlen fünf Euro.

Wo? Schloss Esterházy, Eisenstadt

Wann? 8.–11. Dezember 11–19 Uhr

Wien

19 Weihnachtsdorf im Schloss Belvedere: Nachdem in Wien zwei Jahre Covid-bedingt erst eine Pause, dann eine Sparvariante der Weihnachtsmärkte stattgefunden hat, feiert die Bundeshauptstadt heuer den Advent wieder in vollen Zügen. In Wien hat man heuer daher die Qual der Wahl: Auf 17 Weihnachtsmärkten finden sich mehr als 900 Stände. Und damit nicht genug: Zusätzlichen Adventzauber bringen Wintermärkte – etwa auf dem Riesenradplatz – oder Veranstaltungen wie der "Winter im MQ" in die Stadt, die gar nicht offiziell als Weihnachtsmärkte zählen.

Das Weihnachtsdorf im dritten Bezirk ist vom Hauptbahnhof der nächstgelegene Christklindlmarkt in Wien. Foto: MAGMAG Events & Promotion GmbH

Für jene, die nur auf einen kurzen Christkindlmarkt-Abstecher mit dem Weihnachtsexpress aus den Bundesländern anreisen und am Hauptbahnhof ankommen, bietet sich der nächstgelegene an. Der steht den anderen um nichts nach: Mit "stilvollem barockem Design, edlen Verkaufsständen und der romantischen Stimmung vor der berühmten Sehenswürdigkeit des Schlosses" wirbt das Weihnachtsdorf im dritten Bezirk. Außerdem im Angebot des Belvedere: "edle Kunsthandwerksstücke, ausgefallene Weihnachtsgeschenke und lukullische Genüsse".

Wo? 3., Prinz-Eugen-Straße 27, Wien

Wann? Täglich ab 8. November, Mo–Fr 11–21 Uhr und Sa–So 10–21 Uhr

(Sebastian Fellner, Oona Kroisleitner, Walter Müller, Markus Rohrhofer, Stefanie Ruep, Selina Thaler, Elisa Tomaselli, 15.11.2022)