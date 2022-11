Die Lehrerin Karin S. berichtet im Gastblog über ihre Herausforderungen, aber auch schöne Moment im Umgang mit ihrer Klasse.

Es klingelt. Um mich herum hasten Kolleginnen und Kollegen zurück in die Klassen, noch schnell ein "illegaler" Schluck aus der Cola Zero Flasche genommen – immerhin sind wir Vorbilder- und weiter geht’s.

Als ich den Klassenraum betrete, finde ich einen einsamen Haufen an Jugendlichen vor, der Rest dürfte noch irgendwo in den unendlichen Weiten des Ganges verloren sein, bevor sie dann mit fünfminütiger Verspätung endlich den Weg zurück in die Klasse finden. Ich möchte gerne starten, aber leider bin ich anscheinend die einzige Person in diesem Raum, die das im Sinn hat.

Die meisten Schülerinnen und Schüler sitzen noch auf Plätzen, die nicht ihnen zugeteilt wurden, in der Hoffnung, dass ich es nicht merke und sie neben ihrem "Bro" sitzen bleiben können. Sehr zum Verdruss merke ich es aber doch und schicke sie zurück. Während ich auf Ruhe warte, kommt von hinten plötzlich ein Papierknäuel geflogen und landet neben mir auf dem Boden. Großes Gelächter folgt, denn das Ziel war eigentlich der Papierkorb drei Meter neben mir.

"Kannst du nicht zielen, Alter?", ruft es von ganz hinten.

"Der schießt wie ein Mädchen!", ertönt es von links vorne.

"He, hast du was gegen Mädchen?", schaltet sich nun auch die weibliche Fraktion ein.

"Ihh, er hat gefurzt!", schrillt es von der Mitte.

Sofort eilt ein Schüler zum Fenster und reißt dieses auf, streckt kurz den Kopf hinaus und holt theatralisch Luft. Einige Zeit vergeht, bis er endlich meinen Aufforderungen folgt und sich wieder hinsetzt. Ich setze mich auf den Lehrertisch und warte immer noch, dass Ruhe einkehrt. Endlich begreifen auch die letzten, dass ich gerne mit dem Unterricht starten würde und hören auf miteinander zu reden, als plötzlich, wie aus dem Nichts, das Unvorstellbare passiert.

Eine Biene gegen die Konzentration

"Oh Gott!", schreit es hysterisch vom Fenster. Kinder springen auf, rennen durcheinander, fuchteln wild mit den Armen. Eine Biene hat die Bühne des Klassenraums betreten. All mein gutes Zureden von wegen "bleibt ruhig, dann passiert nichts, eine Biene stirbt, wenn sie einmal sticht und hat kein Interesse daran, außer sie hat Todesangst" wird geflissentlich ignoriert. Endlich – nach gefühlt Stunden – erbarmt sich die Biene, lässt uns alle am Leben und verzieht sich wieder nach draußen.

Zwanzig Minuten sind vergangen, als endlich alle leise auf ihren Plätzen sitzen und mich erwartungsvoll anschauen. Na gut, anschauen, die Hälfte starrt auf ihre unter dem Tisch versteckten Handys, aber wenigstens ein Teil blickt zu mir und wartet. Ich selbst bin nach diesen 20 Minuten schon etwas erschöpft, denn der Weg zu dieser Stille war kein leichter. Ich denke an ein Lied "Dieser Weg, wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer" und seufze, ja, steinig ist es hier auf alle Fälle.

Von der Erwartung zur Realität

Ich teile den Kindern ein Arbeitsblatt aus, es geht um Kinderrechte und sie sollen die einzelnen Artikel daraufhin leise für sich lesen. Während das mit dem "Leise lesen" nicht ganz so perfekt funktioniert, wie ich es mir gewünscht hätte, schweifen meine Gedanken ab. Ich erinnere mich daran, als ich genau dieses Thema damals in meiner Schulpraxisklasse machen sollte. Was war das für eine traumhafte Stunde, was war ich motiviert. 25 Augenpaare strahlten mich begeistert an, warteten nur darauf, dass ich ihre Köpfe mit Wissen überschütten würde. Stundenlang hatte ich diese eine Unterrichtseinheit geplant und mich darauf vorbereitet und freute mich auf angeregte Diskussionen und Erfahrungsaustausch mit den Jugendlichen. Alles klappte wunderbar und danach verließ ich fröhlich summend das Schulgebäude und freute mich schon darauf, endlich mit dem Studium fertig zu sein und unterrichten zu können.

Jetzt saß ich da und fragte mich, was zur Hölle ich hier eigentlich tat. Hier waren 22 Kinder vor mir, die mich tagtäglich an den Rand des Wahnsinns trieben. Regeln? Ja, sind gut, aber muss man sich nicht unbedingt daran halten. Neues Lernen? Ja, auch das wird irgendwie von uns Lehrpersonen überbewertet, bockt einfach total nicht. Hausübungen machen? Na wo kommen wir da denn hin, immerhin haben die Jugendlichen von heute Wichtigeres zu tun, dringende Termine und so.

Was zur Hölle war mit meinem Traum des Unterrichtens passiert und wo waren all die lieben, leuchtenden Augen meiner Praxisklasse hin verschwunden, die doch so gerne etwas lernen wollten? Hier starren mich gerade eher genervte und gelangweilte Augen an. Viele davon schauen auch nicht mich an, geht ja auch schwer, wenn man gerade nebenbei auf Tiktok hängt.

"Kann ich aufs Klo?"

"War doch gerade erst Pause!"

"Frau Lehrer, da musste ich andere Sachen machen!"

Alles klar, wie konnte ich auch denken, dass man in der Pause Zeit hat, um in Ruhe die Toilette aufzusuchen. Während A also zur Tür hinaus verschwindet, steht V auf.

"Was machst du?"

"Wasser!"

"Kannst du nicht bis zur Pause warten?"

"Mann, Frau Lehrer, ich verdurste."

Während ich V zugestehe, sich vor dem sicheren Tod durch Verdursten zu bewahren, schießen sich E und F hinten in der letzten Reihe gegenseitig mit Kugelschreibern ab.

"Genug jetzt!", sage ich etwas lauter, während hinter mir beim Wasserhahn ein lautes Schlürfen erklingt. Allgemeines Gelächter folgt darauf.

Genervt rolle ich mit den Augen und sage: "Bei euch ist es wie bei Asterix und Obelix im Haus, das Verrückte macht, mir fehlt nur der Passierschein um weiterzukommen!"

"Was für ein Pissschein?"

Jetzt werden sie doch neugierig und wollen wissen, was es mit Asterix und Obelix auf sich hat. Ich erkläre kurz und nun wenden wir uns dann doch gemeinsam den Kinderrechten zu.

Raum, um über Gewalt zu reden

"Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor Gewalt." steht da und ein allgemeines Raunen geht durch die Menge. "Wenn der Vater sauer ist, ist er halt sauer, kann man nix machen!", ruft A von hinten.

Ich versuche ruhig zu erklären, dass niemand – auch nicht Eltern – das Recht haben, Kinder zu schlagen, aber das wollen sie so leicht nicht gelten lassen.

"Ach, so ein Schlag tut nichts, das tut mir gar nicht weh!", meint A., doch seine Augen sagen etwas Anderes.

"Ja genau, Watschen sind bei uns ganz normal!", sagt B.

Und C ergänzt: "Meine Mutter schießt immer mit Patschen, wenn sie sauer ist!"

Nach und nach tauschen die Kinder ihre Erfahrungen aus und man merkt, dass die meisten schon mit Gewalt innerhalb der Familie zu tun hatten. Wir besprechen die verschiedenen Formen von Gewalt und was das mit einem macht, als es zur Pause läutet. Wildes Durcheinander, die meisten stürmen auf den Gang, sicher nicht, um die Toilette zu besuchen, sondern um andere Sachen zu machen, wichtigere Sachen.

Am Gang angekommen, landet eine Flasche vor meinen Füßen. "Ups Frau Lehrer, sorry, du musst doch fangen!" Ich hebe die Eisteeflasche auf und runzle die Stirn. "Jaja, ich weiß, ist verboten, aber ist für dich!"

Ich rufe meinem Schüler noch ein Danke nach, lasse die illegale Eisteeflasche schnell in meinem Rucksack verschwinden und mache mich auf den Weg zum Konferenzzimmer.

Auf dem Weg dorthin, fängt mich eine Schülerin ab und sagt leise: "Frau Lehrerin, war eine gute Stunde. Können wir bitte noch einmal über das Thema reden? Hat mir gefallen." Ein bisschen perplex nicke ich und gehe weiter.

Ich denke wieder an das Lied. Nein, dieser Weg wird nicht leicht sein, aber vielleicht lohnt er sich ja doch! Auch in einem Chaos kann es schöne Momente geben, Momente, in denen die Augen leuchten, in denen man zusammen weiterkommt und vielleicht sind es genau diese kleinen Momente, die es ausmachen! (Karin S., 21.22.2022)

Karin S. ist 32 Jahre alt und seit 8 Jahren als Lehrerin tätig.

