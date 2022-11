Die Sache mit den Pausen richtig zu behirnen oder zu verordnen, erklärt Harald (im roten Gilet), sei oft gar nicht so einfach. Nicht nur in der Nachsaison, sondern auch in der "regulären" Trainingsplanung. Obwohl es nach Binsenweisheit klingt, sei vielen Menschen nämlich eines nicht bewusst: "Training, der Aufbau, ist nie eine gerade Linie, sondern immer eine Wellenbewegung aus Be- und Entlastung." Auch weil (grob vereinfacht und unwissenschaftlich gesagt) man nicht unter Volllast, wenn man knapp nicht kollabiert, stärker wird, sondern danach. In der Erholungsphase. Wenn Speicher wieder aufgefüllt werden.