Nun muss die EU-Kommission entscheiden. Bis 15. Dezember ist Glyphosat in der EU erlaubt, in Österreich gibt es ein Teilverbot

In Österreich ist Glyphosat in der Landwirtschaft zugelassen. Foto: IMAGO/Martin Wagner

Brüssel/Wien – Ein weiterer Anlauf für eine befristete Verlängerung für den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat ist gescheitert. Die notwendige qualifizierte Mehrheit ist nach APA-Informationen am Dienstag im zuständigen Ausschuss der EU-Staaten nicht zustande gekommen.

Nun liegt der Ball bei der EU-Kommission. Glyphosat ist derzeit bis zum 15. Dezember in der EU zugelassen. Das Pestizid steht in der Kritik, Krebs zu verursachen, Hersteller Bayer weist das vehement zurück.

In Landwirtschaft erlaubt

In Österreich beschloss der Nationalrat im Mai des Vorjahres einstimmig ein Teilverbot von Glyphosat. An sensiblen Orten wie Kinderspielplätzen, Parks sowie Einrichtungen der Altenbetreuung oder Gesundheitseinrichtungen darf es nicht mehr eingesetzt werden.

Ebenso sind Haus- und Kleingartenbereich und private Verwendung betroffen. In der Landwirtschaft, in der es bei weitem am meisten zum Einsatz kommt, bleibt es aber weiter erlaubt. (APA, 15.11.2022)