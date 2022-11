"Trump 2024" wünschen sich weiterhin viele Anhänger und wohl auch der Ex-Präsident selbst. Er wird das Projekt vermutlich in der Nacht vorstellen. Doch der Gegenwind wird stärker. Foto: Reuters / Jonathan Ernst

Washington – Nicht wenige Zitate Donald Trumps sind zu Allgemeinplätzen geworden, wenn es darum geht, seinen Charakter zu erklären. Doch zu einem kommt man immer wieder zurück: Wenn man von jemandem angegriffen werde, dann müsse man hundertmal härter zurückschlagen. Insofern darf man gespannt sein, welche Geschütze der Ex-Präsident in der Nacht auf Mittwoch auffahren wird. Dann nämlich ist in seinem Anwesen in Mar-a-Lago eine Ansprache geplant, die Trump schon vor den Midterm-Wahlen in Aussicht gestellt hat. Allgemein wird davon ausgegangen, dass er darin sein erneutes Antreten bei den Wahlen 2024 ankündigen wird. Geplant war die Rede als eine Art Ehrenrunde nach den erwarteten republikanischen Wahlerfolgen. Doch diese blieben weitgehend aus – weshalb Trump nun aus vielen Richtungen in der Kritik steht und zum Gegenschlag ausholen muss.

Das offensichtlichste Problem für den Ex-Präsidenten, der kein schlimmeres Schimpfwort als "Verlierer" kennt: Ein Großteil jener Kandidaten, denen er bei den Midterm-Wahlen seine besondere Unterstützung zukommen ließ, hat am vergangenen Dienstag besonders schlecht abgeschnitten. Im Swing State Pennsylvania siegten die Demokraten in Senat und Gouverneursrennen gegen den Arzt und einstigen TV-Quacksalber Mehmet Oz und gegen Doug Mastriano, der am Tag des Kapitol-Sturms in Washington war. In Georgia muss Ex-Football-Spieler Herschel Walker in die Stichwahl gegen den demokratischen Senator Raphael Warnock, während der Trump-kritische Gouverneur Brian Kemp locker siegte. In Arizona verlor Ex-Fox-News-Moderatorin Kari Lake ihre Wahl zur Gouverneurin, Senatskandidat Blake Masters war schon vorher unterlegen.

Nicht zu vergessen zahlreiche radikale Kandidaten für das Repräsentantenhaus, deren Rennen auch in scheinbar sicher republikanischen Wahlkreisen viel enger waren als erwartet. Dazu kommt: Dort, wo die Wählerinnen und Wähler Trump nicht so eng mit der Wahl in Verbindung brachten, siegten oft die Republikaner.

"Zeit, nach vorn zu schauen"

Vor allem aber triumphierte in Florida Gouverneur Ron DeSantis, den Trump als innerparteilichen Intimfeind erkannt hat und schon vor der Wahl mit dem Spitznamen "Ron DeSanctimonious" als scheinheilig brandmarkte. Er zeigt den Republikanern auf, welche Erfolge ohne den polarisierenden Ballast, den der Name Trump mit sich bringt, möglich wären. Erstmals seit Jahren liegt der Ex-Präsident nun auch in Umfragen für die innerparteilichen Vorwahlen zurück, wie am Montag gleich mehrere Institute auswiesen.

Und erstmals trauen sich auch jene wieder mit Kritik aus der Deckung, bis bisher als Unterstützer des Ex-Präsidenten gegolten hatten. Ein Beispiel ist Mike Lawler, Chef der Republikaner in New York, die mit einigen unerwarteten Siegen vermutlich die Repräsentantenhaus-Mehrheit für die Partie gerettet haben. Dieser sagte etwa, es sei "Zeit für die Partei, jetzt nach vorn statt zurück zu schauen". Zugleich hat laut Meldungen des britischen "Independent" der australisch-amerikanische Medientycoon Rupert Murdoch Trump zu verstehen gegeben, dass er eine weitere Wahlkampagne nicht mehr unterstützten werde – und notfalls sogar demokratische Gegner fördern würde, sofern es sich nicht um Joe Biden handle.

Die Meldung, die sich nur auf anonyme Quellen stützt, lässt sich vorerst nicht bestätigen. Offensichtlich aber ist: Die großen Murdoch-Medien in den USA gehen auf Abstand. Fox News stellte zuletzt mehrfach die Frage, ob ein anderer Kandidat für die Partei nicht erfolgversprechender sei. Das bisher sehr Trump-freundliche Meinungsressort des "Wall Street Journal" schrieb, der Ex-Präsident sei "jener Republikaner, den die Demokraten schlagen können". Und die "New York Post" schrieb gar auf der Titelseite von "Trumpty Dumpty", der die Partei zerschlage und nicht mehr zusammensetzen könne.

Republikanischer Bürgerkrieg

Trump will dem, wie es in Vorabmeldungen heißt, nun durch die Flucht nach vorn entkommen. Er plante offenbar, sich bei seiner Verkündigung in der Nacht auf Mittwoch mit jenen Kandidatinnen und Kandidaten zu umgeben, die trotz seiner Unterstützung ihre Rennen bei den Midterm-Wahlen gewonnen haben. Zudem geht bei den Republikanern die Sorge vor einem Rundumschlag um. Trump hat zuletzt etwa Ron DeSantis mit Enthüllungen gedroht, "die sonst vielleicht nur seine Frau weiß, die übrigens seine Kampagne leitet". Die Sorge aus Sicht der Parteigranden: Der Ex-Präsident könnte seine destruktive Energie womöglich auf die eigene Partei richten, wenn er von dieser nicht mehr ausreichend Unterstützung bekommt. Immerhin sei es dem Magnaten nie um die politische Bewegung gegangen – sondern stets nur um das eigene Vorankommen.

Erste Anzeichen dafür gibt es bereits rund um die anstehenden Wahlen zum Minderheitsführer im Senat und vor allem zum Sprecher oder der Sprecherin des Repräsentantenhauses. Die extrem rechte Republikanerin Marjorie Taylor-Greene hat in diesem Zusammenhang bereits gedroht, sie habe keine Angst vor "einem Bürgerkrieg in der Republikanischen Partei", sondern werde diesen gerne aufnehmen. Taylor-Greene unterstützt in diesem Rennen den bisherigen Minderheitsführer Kevin McCarthy – andere extrem rechte Vertreter der Partei wollen ihn aber unbedingt abwählen. Viele weitere Scharmützel in der Partei sind angesichts der extrem engen Mehrheitsverhältnisse in der größeren der beiden US-Parlamentskammern zu erwarten. Sollte die Bruchlinie rund um Trump weiter aufgehen, könnte das noch größeres Chaos erwarten lassen. (Manuel Escher, 15.11.2022)