Googles Interesse an faltbaren Smartphones war zuletzt kaum mehr zu übersehen. Gerade im vergangenen Jahr hat das Unternehmen zahlreiche Optimierungen an seinem Betriebssystem sowie den eigenen Apps vorgenommen, um den neuen Formfaktor besser zu unterstützen. Nun soll endlich das kommen, was in der Gerüchteküche schon länger die Runde macht: das erste eigene, faltbare Smartphone von Google.

Vorbild: Realität

Auf dem Youtube-Kanal von Front Page Tech kann man mit ersten Bildern des Pixel Fold aufwarten. Dabei handelt es sich zwar um von der Seite selbst erstellte Renderings, diese basieren aber auf Bildern des echten Geräts, die man aus Quellenschutzgründen nicht veröffentlicht, wie der bekannte Leaker Jon Prosser versichert. Ähnliches hatte Prosser bereits vor rund einem Jahr über die Pixel Watch behauptet – und damit lange vor deren Veröffentlichung erste Bilder geliefert, die sich schließlich als richtig herausstellen sollten.

So soll das Pixel Fold aussehen. Grafik: Front Page Tech

Ähnlichkeiten

Die Renderings zeigen nun ein Gerät in einem dem Galaxy-Z-Fold ähnlichen Format, das Gerät verwandelt sich beim Ausklappen also in ein kleines Tablet. Für die Smartphone-Nutzung gibt es zusätzlich ein Display auf der Außenseite. Das grundlegende Design erinnert an die Pixel 7-Serie, auch wenn das Kameramodul aufgrund des faltbaren Designs nicht seitlich in den Rahmen des Geräts übergeht. Zu sehen sind an dieser Stelle übrigens drei Kameras, es dürfte also auch eine Telekamera wie beim Pixel 7 Pro geben.

Der Bezel oben und unten ist doch deutlich. Grafik: Front Page Tech

Für Diskussionen dürfte hingegen sicherlich eine Designentscheidung auf der Innenseite des Geräts sorgen. Zeigen sich dabei doch deutliche Rahmen ober- und unterhalb des Bildschirms. Ein Grund dafür soll sein, dass oberhalb des Displays eine Kamera angebracht ist, in die Untiefen der Kameras unter dem Bildschirm wollte man sich im Gegensatz zu Samsung offenbar nicht begeben. Dafür soll diese 9,5-Megapixel-Kamera dann auch bei Videoanrufen eine deutlich bessere Qualität liefern. Der untere Rand ließe sich dann wohl nur mit dem Streben nach Symmetrie argumentieren.

Vermischtes

Weitere Details: Es soll Lautsprecher ober- und unterhalb des Bildschirms geben, der Einschaltknopf ist mit einem Fingerabdrucksensor kombiniert. Zu den restlichen Spezifikationen verrät der Leak wenig Neues, es ist aber etwa davon auszugehen, dass hier wieder der aktuelle Tensor-Chip (G2) von Google selbst zum Einsatz kommt.

Das Pixel Fold in verschiedenen Klappzuständen. Grafik: Front Page Tech

Preis

Für viele aber wohl noch wichtiger ist die Frage der Verfügbarkeit. Laut dem Leaker soll das Pixel Fold bereits kommenden Mai vorgestellt werden – das wäre dann wohl parallel zum bereits ungefähr für diesen Zeitraum angekündigten Pixel-Tablet. Der Preis wird hingegen viele schnell wieder abschrecken: Stolze 1.799 US-Dollar soll das erste Google-Foldable demnach kosten. (Andreas Proschofsky, 15.11.2022)