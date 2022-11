Christoph Peschek bei seiner Abschiedspressekonferenz Ende August dieses Jahres. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

2022 gibt es keine Spiele in der Bundesliga und zweiten Liga mehr. Rapid verabschiedet sich mit einem Sieg, die Austria mit einer Niederlage – sowohl in der ersten Liga als auch in der zweiten Liga. Markus und Stefan arbeiten alle Begegnungen in gewohnter Manier auf und blicken auf die ersten Partien im neuen Jahr. Spoiler: Beide sind positiv gestimmt, dass es ihr Verein am Ende in die Top sechs schafft. Das Tippspiel ist in diesem Jahr auch beendet, wir haben tolle Preise vergeben und sympathische Sieger kennengelernt. Wir gehen jetzt aber nicht in eine Pause, NoGo bleibt durchgehend auf Sendung, und es sind tolle Folgen für die spielfreie Zeit geplant!

Frage der Woche

Wie lautet Ihr Fazit zum Bundesliga-Herbst? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 15.11.2022)