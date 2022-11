Quinton Aaron und Markus Posset mit ihrem gemeinsamen Buch "Balkan Express". Foto: privat

Wien – Markus Posset, der schon Titel wie "Profil" und "Österreich" managte, hat mit dem Schauspieler und Musiker Quinton Aaron ("Blind Side") einen Roman geschrieben. "Balkan Express" beschreibt einen gekündigten Chronikredakteur und seine auch durchaus berauschten Erlebnisse in Belgrad beim Interview mit einem wegen Drogenschmuggels verhafteten.

Quinton Aaron ist derzeit zur Präsentation des in der Edition A erschienenen Buches in Wien, DER STANDARD traf die beiden, um vor allem eine Frage zu klären: Wie kam es zu dem Projekt. Und das kam so:

Kennengelernt haben die beiden einander vor ein paar Jahren beim Filmball in Wien, berichten die beiden. Sie hielten Kontakt, und wollten eigentlich ein anderes Buch gemeinsam schreiben. Projekttitel: "The Book of Life". Idee: Ein Buch über das Leben einerseits aus männlicher (also ihrer) Perspektive, andererseits aus weiblicher. Die als weiblicher Part vorgesehene Schauspielerin sprang ab, erzählen sie. Und so zogen sie, in vielen Lockdowns und pandemiebedingten Auszeiten, ein anderes Buchprojekt vor – eben "Balkan Express".

Buch des Lebens

Posset hat 2011 schon ein Buch namens "Breaking News" mit seiner Sicht der Medienbranche herausgebracht, im Dezember 2022 erscheint im Fachbuchverlag Springer mit "Medienökomie" das nächste, das im Untertitel "Alles, was Sie über Print, Fernsehen, Radio und Internet wissen müssen" verspricht.

Aber Romanautor, das ist er nicht, räumt Posset ein. Die Anregung zum Plot von "Balkan Express" lieferte ihm ein Journalist des Magazins "News", als er noch Manager von "Profil" war und "Profil" noch zur selben Verlagsgruppe (VGN) gehörte wie "News". Ein wesentlicher Teil des Romans basiere also auf realen Ereignissen.

Bei der Entwicklung von Charakteren und das Storytelling, altmodischer vielleicht: die Dramaturgie, zum Buch hat Aaron beigetragen, mit seiner Erfahrung als Schauspieler, berichten die beiden. Kommende Woche, sagt Posset, erscheine "Balkan Express" auch als Kindle-Ausgabe auf Englisch.

Das Buch über das Leben wollen die beiden kommendes Jahr herausbringen. Wenn sich kein weiblicher Gegenpart findet, vielleicht als erster Teil mit männlicher Sicht. (fid, 15.11.2022)