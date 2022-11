Kritik, bis der Schädel brummt: Die türkis-grüne Regierung unter Kanzler Karl Nehammer bekam im Parlament viel zu hören. Foto: APA / Roland Schlager

Finanzspritze für die Unis, Investitionsprogramm für die Gemeinden: Auf den letzten Drücker, ehe der Nationalrat am Donnerstag das Bundesbudget für 2023 beschließen will, hat die Regierung noch hunderte Millionen Euro verteilt. Aus der politischen Schusslinie gebracht hat das ÖVP und Grüne aber nicht.

Zu beobachten war dies am Dienstag im Parlament. Der Nationalrat traf sich zur "Generaldebatte" über jenes Zahlenwerk, das Österreich finanziell über das kommende Jahr bringen soll: Einnahmen von 98 Milliarden stehen Ausgaben von 115 Milliarden gegenüber, womit die Republik ein Budgetdefizit von 2,9 Prozent nach Maastricht-Kriterien anschreibt. Doch Konsens, das zeichnete sich rasch ab, ließ sich darüber so gut wie keiner herstellen.

Ruf nach Neuwahl

Nichts als das Eingeständnis, dass die Verantwortlichen auf der Regierungsbank keinen Plan für die Zukunft des Landes hätten, hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner aus dem Budget herausgelesen. Die Koalition mache zwar viel Geld locker, doch dieses werde "planlos rausgeworfen" und der Bevölkerung als "Schuldenrucksack" umgehängt . Ohne sich in Details zu verlieren, um ihre Vorwürfe zu untermauern, sprach die Oppositionsführerin ein finales, vernichtendes Urteil. ÖVP und Grüne sollten endlich den Weg in eine Neuwahl freimachen, denn: "Ihre Regierung ist am Ende."

Die SPÖ solle sich einmal entscheiden, ob sie zu wenige Investitionen oder zu hohe Schulden beklagen wolle, konterte August Wöginger: "Planlos" und voller Widersprüche sei vielmehr Rendi-Wagners Rede gewesen. Soziale, wirtschaftliche und militärische Sicherheit hob der ÖVP-Klubchef als Grundpfeiler des Budgets hervor, was sich in Investitionen von 1,7 Milliarden in die Pflege, 4,9 Milliarden für die ökologische Transformation und 5,3 Milliarden in die Landesverteidigung niederschlage.

Rundumschlag

Gegen Herbert Kickl – auch er fordert Neuwahlen – wirkte Rendi-Wagner allerdings fast noch verbindlich. "Chronischen Realitätsverlust", "pathologische Züge" oder "widerliche Gönnerhaftigkeit und Dilettantismus" attestierte der FPÖ-Chef der Regierung – kurz: eine "miese und unehrliche" Politik. Das Thema Budget interpretierte Kickl großzügig: Sein wohlkalkulierter Wutausbruch reichte vom "Corona-Wahnsinn" über Russland-Sanktionen und "Teuerungslawine" bis zu den Kosten der angeblichen "Völkerwanderung".

Für doppelt verwerflich hält Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer die Kritik aus der Opposition. Während es der FPÖ nur darum gehe, "zu hetzen, Lügen zu verbreiten, mit Angst Propaganda zu machen und Stimmen zu heischen", übergehe die SPÖ die Tatsache, dass die Regierung Vorhaben erledige, an denen rote Kanzler gescheitert seien. Ob Pflegereform, Abschaffung der kalten Progression oder automatische Anpassung der Sozialleistungen an die Inflation: "Wir reparieren Dinge, die seit Jahrzehnten verabsäumt worden sind."

Beate Meinl-Reisinger interpretiert die Sachlage naturgemäß anders. Die Regierung lasse keine Vision für die Zukunft erkennen, bemängelt die Neos-Chefin: "Sie bewerfen einfach die Unzufriedenheit der Menschen mit Geld." (Gerald John, 15.11.2022)