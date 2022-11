Wien – Die FPÖ verschärfte in den letzten Wochen zunehmend ihren Kurs zum Thema Zuwanderung. Für Aufregung bei Menschenrechtsorganisationen sorgte zuletzt eine neu veröffentlichten Website der FPÖ mit dem Namen "Bevölkerungsaustausch": Ein Dashboard zeigt die aktuelle Zusammensetzung der Bevölkerung und die Bevölkerungsentwicklung im Kontext der Migration. Die FPÖ rechnet vor, dass Menschen ohne Migrationshintergrund in knapp 32 Jahren zur "Minderheit im eigenen Land" werden könnten.

Problematisch an der Website sei nicht nur der Name selbst, sondern auch die Verwendung des Modells, erklärt Bevölkerungsgeografe und Professor an der Universität Wien, Karl Husa: "Die Annahmen und Begriffe, mit denen das Modell versehen wurde, sind fraglich." Auch die Statistik Austria, deren Daten für die Website verwendet wurden, bemängelt die Anwendung der Quellen und die Methodik des FPÖ-Tools.

Dass es sich bei dem Begriff "Bevölkerungsaustausch" um einen belasteten Begriff handelt, sieht FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (FPÖ) nicht. Man nenne das Problem schlicht beim Namen. Foto: imago/ Michael Indra

Kritik an Definitionen und Methodik

Auf der Website der FPÖ wird aufgrund der offiziellen Datenlage im Jahr 2021 angenommen, dass die Geburtenrate bei Menschen ohne Migrationshintergrund niedriger ist und auch in den nächsten Jahrzehnten niedriger bleibt als bei jenen mit Migrationshintergrund. Daher kommt die FPÖ zu dem Schluss, dass in den nächsten Jahrzehnten durch diese Geburtenrate die Bevölkerung mit Migrationshintergrund linear größer wird als der Rest der Bevölkerung.



Beide Bevölkerungsgruppen werden in dem Modell getrennt voneinander betrachtet und "vermischen sich nicht ". Diese Annahme entspreche aber nicht der Realität, sagt eine Sprecherin der Statistik Austria im Gespräch mit dem STANDARD: "Betrachtet man die Eheschließungen 2021 nach Geburtsland der Brautleute, so war in rund 22 Prozent der Fälle jeweils eine Person in Österreich und die andere im Ausland geboren."

Auch die Definition des Migrationshintergrunds der FPÖ sei laut Statistik Austria nicht schlüssig. "Nachkommen haben in unserer Darstellung immer den gleichen Migrationshintergrund wie die Eltern", heißt es auf der Website der FPÖ.

Das sei irreführend, denn, so heißt es vonseiten der Statistik Austria: "Das würde behaupten, dass ein Migrationshintergrund ewig weiter vererbt wird und somit auch Personen, deren beide Elternteile in Österreich geboren wurden, zu den Personen mit Migrationshintergrund zählen würden." Zudem hält das statistische Amt fest, dass keine Prognosen mit dem Merkmal Migrationshintergrund erstellt werden, sondern nur das Geburtsland erfasst wird.

FPÖ verteidigt sich

Man kritisiere ohnehin die gängige Definition des Migrationshintergrundes, eine Person solle bereits mit einem Elternteil aus dem Ausland als Person mit Migrationshintergrund definiert werden, erklärt Silvio Hemmelmeyr, Landesobmann der Freiheitlichen Jugend Oberösterreich (FJ), auf Anfrage des STANDARD. Die getrennte Betrachtung, die vom statistischen Amt als Kritikpunkt gesehen wird, sei laut dem Oberösterreicher aus diesem Grund notwendig.

Kritik am Modell

Das angewandte Modell auf der Website der FPÖ habe laut dem Bevölkerungsgeografen Husa außerdem ein paar Schwächen: "Bevölkerungsprozesse sind nie linear. Wir wissen einfach nicht, wie sich der Migrationshintergrund der Bevölkerung in Jahrzehnten entwickeln wird. Das hängt unter anderem von ökonomischen und politischen Prozessen ab."

Bei dem verwendeten Verfahren kam die sogenannte Leslie-Matrix ins Spiel, mit der die Bevölkerungsentwicklung analysiert wird. Das mathematische Modell könne nur mit vorher getroffenen Annahmen arbeiten, "langfristige Aussagen in Bezug auf Migration sind aber kaum möglich, da die getroffenen Annahmen meist nicht halten", sagt Husa.

Als Beispiel nennt er unter anderem die in den 1980er-Jahren größere Geburtenrate bei türkischen Frauen in Österreich. "Hätte man das Modell vor 40 Jahren angewandt, wäre man auch zu der Rechnung gekommen, dass die Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Österreich heute überwiege, das traf aber nicht ein", erklärt Husa. Gerade Migrationsmodelle seien heikel zu berechnen, da deren Berechnung auch stark mit den Herkunftsländern zusammenhänge und sich diese mit der Zeit ändern, fügt Husa hinzu.

Prognose der Bevölkerung

Es sei klar, dass die Veränderung der Bevölkerung nicht genau vorhergesagt werden kann, "wir zeigen jedoch deutlich auf, was passieren wird, wenn der derzeitige Kurs beibehalten wird". verteidigt Hemmelmeyr die Website. Zudem sei die Zahl der Migrantinnen und Migranten in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen, fügt der FJ-Landesobmann hinzu.

Die Statistik Austria weist daraufhin, dass die dargestellte Bevölkerungsentwicklung auf der Website nicht den Ergebnissen der Bevölkerungsprognose des statistischem Amtes entspricht: "Es wurde eine andere Berechnungsmethode gewählt als die in der amtlichen Statistik übliche verwendete Kohorten-Komponenten-Methode."



Debatte um Namen der Website

Kritisiert wird die FPÖ auch von Menschenrechtsorganisationen für den ausgewählten Namen. Dass es sich bei dem Begriff "Bevölkerungsaustausch" um einen belasteten Begriff handelt, sieht Schnedlitz nicht. Man nenne das Problem schlicht beim Namen, heißt es vom FPÖ-Politiker. Zu finden sei der Begriff aber auch im Framing der rechtsextremen Identitären, kritisiert SOS Mitmensch. Auch wird der Begriff von den neuen Rechten in Kombination mit Verschwörungstheorien verwendet und ist höchst umstritten.

"Ich weiß, viele Menschen haben Probleme mit dem Begriff", gab Hemmelmeyr zwar zu, aber: "Ich glaube nicht, dass Statistik etwas Rechtsextremes ist." Nachdem das Innenministerium der freiheitlichen Forderung nach einem Asyl-Dashboard nicht nachgekommen ist, will die FPÖ mit ihrem Tool auf die nach ihrer Sicht "gigantische Migrationswelle" aufmerksam machen. "2015 wiederholt sich, und es wird wohl sogar noch schlimmer werden", sagt unter anderem Generalsekretär Michael Schnedlitz. (Max Stepan, APA, 16.11.2022)