Mike Tyson und Evander Holyfield als Geschäftspartner. Foto: imago images/Apress

Wer weiß, vielleicht war es von langer Hand geplant. Vielleicht aber diente die legendäre Beißattacke des früheren Box-Schwergewichtsweltmeisters Mike Tyson vor 25 Jahren am 28. Juni 1997 auch nur als Inspiration. Jedenfalls gibt es schlechtere Ideen, als Nascherei in Ohrenform feilzubieten.

Die aus Gummibärchen-Masse bestehende Süßigkeit wird mit Marihuana gepimpt und ist in immerhin 21 US-Bundesstaaten legal erhältlich. Es müssen ja nicht immer die Klassiker Lebkuchen, Kokosbusserl und Vanillekipferl, es können auch mal "Holy Ears" sein.

Der frühere Schwergewichtsweltmeister vertreibt seine "Mike Bites" bereits seit März diesen Jahres. Nun bewirbt er diese Gaumenfreuden just mit Evander Holyfield, dem er im WM-Kampf 1997 ein Stück Ohr abbiss. In Norwegerpullis, wie sie Sportkommentator-Legende Robert Seeger nicht schöner präsentieren hätte können, stehen die einst erbitterten Konkurrenten wie beste Spezis Seite an Seite, um das Produkt gemeinsam zu promoten.

Der 56-Jährige war im November 1986 als 20-Jähriger zum jüngsten Schwergewichts-Weltmeister aller Zeiten avanciert. Nach vielen legendären Kämpfen (50 Siege als Profi in 58 Kämpfen, 44 davon hatte er noch vor dem finalen Gong erzielt) sorgte der US-Amerikaner mit diversen Eskapaden immer wieder für Negativ-Schlagzeilen. Sei es wegen fliegender Fäuste gegen Provokateure oder wegen Drogenkonsums. Wegen der Vergewaltigung einer 18-jährigen Kandidatin eines Schönheitswettbewerbs fasste er sechs Jahre Gefängnis aus, allerdings wurden drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt.

"Iron Mike" ist seit 2016 im Cannabis-Business tätig. Auf seiner über 400 Hektar fassenden Ranch in Kalifornien wird Marihuana angebaut und die Entwicklung diverser Produkte vorangetrieben. Nach den Tyson Holistic Holdings hat er vergangenes Jahr die Firma Tyson 2.0 gegründet. Er setzt sich für die Legalisierung in allen Bundesstaaten der USA ein. In seiner Karriere als Boxer habe ihm Cannabis nach Verletzungen geholfen, die Schmerzen leichter zu ertragen, betonte er immer wieder.

Holyfield steigt nun ebenfalls in das lukrative Drogengeschäft ein. 2023 will auch "The Real Deal" mit einer eigener Firma durchstarten. Der 60-Jährige hatte seinerzeit 44 seiner 57 Profikämpfe gewonnen (29 durch K.o.) und als einziger Boxer viermal den Weltmeistertitel im Schwergewicht geholt. (honz, 15.11.2022)