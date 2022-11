Sisi (Dominique Devenport, r.) und Kaiser Franz (Jannik Schümann, l.) in "Sisi". Foto: ORF/Beta Film/RTL /Story House Pictures

Wien – Neue Folgen der Historienserie "Sisi" werden zwischen Weihnachten und Silvester zwei Abende in ORF 1 füllen. Am 27. und 28. Dezember werden dort ab 20.15 Uhr je drei Folgen gezeigt. Wer es nicht bis dahin aushält, kann die sechs Folgen der zweiten Staffel ab 16. Dezember bei RTL+ streamen, teilte RTL am Dienstag laut dpa mit.

In Staffel zwei wird ein Thronfolger geboren. "Eigentlich soll die Geburt ihres Sohnes und Thronfolgers das Glück für die beiden perfekt machen. Stattdessen ist jener freudige Moment der Anstoß für Machtkämpfe in Europa und der Beginn für zahlreiche private Herausforderungen des Paares", heißt es in der Ankündigung des ORF, der Kooperationspartner bei der RTL+-Serie ist. In den Hauptrollen sind wieder Dominique Devenport als Kaiserin Sisi und Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph I zu sehen. Aus Österreich neu mit dabei ist – an der Seite von Julia Stemberger als Sisis Mutter – Murathan Muslu als ungarischer Rebellenführer. Für die Regie zeichnen Sven Bohse und Miguel Alexandre verantwortlich. (APA, 15.11.2022)