Wohnhochhäuser am Donaukanal holten CTBUH Awards in den Kategorien "Best Tall Residential or Hotel Building" und "Systems"

Beim Internationalen Hochhauspreis landeten die Wiener Triiiple-Türme vergangene Woche "nur" im Finale, nun haben die von Henke Schreieck Architekten entworfenen Drillingstürme aber einen Preis abgeräumt: Bei den Awards des Councils on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) wurde den drei Türmen in der Kategorie "Best Tall Residential or Hotel Building" ein "Award of Excellence" verliehen – neben fünf weiteren Hochhausprojekten in dieser Kategorie.

Foto: Soravia/Hörmandinger

Laut einer Aussendung der Soravia Gruppe, die die Türme gemeinsam mit BIG-Tochter ARE errichtet und 2021 fertiggestellt hatte, zeigte sich die Fachjury insbesondere durch die Heizung und Kühlung über ein mit Windkraft betriebenes Flusswasserwerk beeindruckt. CTBUH hat diese zukunftsweisende Energielösung zusätzlich mit dem "Systems Award 2022" gewürdigt. (red, 15.11.2022)