Zweites Match, zweite Niederlage für Rafael Nadal. Foto: APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Turin – Rafael Nadal hat bei den ATP Finals in Turin auch sein zweites Gruppenspiel verloren. Am Dienstag unterlag der als Nummer eins gesetzte Spanier dem Kanadier Felix Auger-Aliassime glatt in zwei Sätzen mit 3:6,4:6. Sollte der Norweger Casper Ruud im Abendspiel (21.00 Uhr/live Sky) gegen Taylor Fritz aus den USA gewinnen, würde dies das frühzeitige Aus von Nadal bedeuten.

Auger-Aliassime, der ebenso wie Nadal sein erstes Match in der grünen Gruppe verloren hatte, behält sich nach dem Erfolg alle Chancen auf das Halbfinale. In einem anfangs umkämpften ersten Satz gelang dem 22-Jährigen das entscheidende Break zum 5:3. In der Folge servierte er souverän aus. In Durchgang zwei schaffte Auger-Aliassime ein frühes Break, ließ danach nichts mehr anbrennen und verwertete nach 1:57 Stunden seinen ersten Matchball.

Der Kanadier, der aktuell von Nadals Onkel und langjährigem Trainer Toni Nadal trainiert wird, feierte den ersten Erfolg über den 22-fachen Grand-Slam-Champion in seiner noch jungen Karriere. Nadal verlor erstmals seit 2009 vier Matches auf der ATP-Tour in Serie. Außerdem schwinden für den Spanier die Chancen, das Jahr als Nummer eins zu beenden. Um den in Italien verletzungsbedingt abwesenden Landsmann Carlos Alcaraz noch von der Spitze der Weltrangliste zu verdrängen, müsste er die ATP Finals bei seiner elften Teilnahme erstmals gewinnen. (APA, 15.11.2022)