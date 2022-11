Exzentriker und Motor der Modewelt: Regisseur Bertrand Bonello ehrt das Leben und Lieben Yves Saint Laurents (Gaspard Ulliel) – 20.15 Uhr, Arte. Foto: Carole Bethuel

20.15 DOKUMENTATION

Fifa – Das Monster Selbst der langjährige Chef des Weltfußballverbands, Sepp Blatter (1998–2016), nennt die Fifa "das Monster". Der eigentlich als Non-Profit-Organisation konzipierte Weltfußballverband jongliert mit einem Budget von 4,7 Milliarden Euro. Recherchen zeigen, dass in der Vergangenheit Millionensummen an Fifa-Funktionäre gezahlt wurden. Zumindest drei Männer sollen bei der Vergabe der WM an Katar kassiert haben. Bis 21.45, 3sat

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Selbstversorgung – gerüstet für den Krisenfall? Lisa Gadenstätter besucht Projekte und Menschen, die sich auf unterschiedlichste Arten selbst versorgen: vom Balkonkraftwerk über das Anpflanzen von Gemüse im eigenen Wohnzimmer bis hin zu einem Landwirt, der seinen Hof vollkommen energieautark führt. Bis 21.05, ORF 1

20.15 MODEDESIGNER

Saint Laurent (F 2014, Bertrand Bonello) Depressionen, Drogen, Seitensprünge: Der französische Modeschöpfer Yves Saint Laurent (1936–2008) machte nicht nur mit Mode Schlagzeilen. Bertrand Bonello beschränkt sich auf die Jahre 1967 bis 1976, die von vielen Exzessen Saint Laurents, gespielt von Gaspard Ulliel, geprägt waren. Ulliel starb am 19. Jänner 2022 infolge eines Skiunfalls. Bis 22.35, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wurzeln des Lebens – Prächtige Paranuss (1/2) Es geht um die Geschichte eines 500 Jahre alten Paranussbaums in Peru und seine Verwurzelungen zu den Bewohnern. Bis 21.10, Servus TV

21.05 REPORTAGE

Der Energiekosten-Check – Was wir zahlen, wo wir sparen Mariella Gittler will mit dem Energiepreis-Check einen Leitfaden liefern, wie Energie gespart, Kosten gedämpft und Ausgaben kleiner gehalten werden können. Bis 21.45, ORF 1

22.40 MAGAZIN

Weltjournal: Katar – Im Scheinwerferlicht der WM Es ist die umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten, die am 20. November in dem kleinen Wüstenstaat Katar beginnt. Weltjournal-Chefin Christa Hofmann hat sich in Katar angesehen, wie sich das konservativ-muslimische Emirat mit Mega-Sport-Events wie der Fußball-WM auf internationaler Bühne etablieren will. Bis 23.15, ORF 2

23.15 REPORTAGE

Weltjournal +: Dubai – Flucht einer Prinzessin Die Geschichte Latifa Al Maktoums, Tochter des Herrschers von Dubai, zeigt, wie Frauen im Nahen Osten nach wie vor in Unfreiheit leben, bis hinauf in die Herrscherhäuser. Bis 0.05, ORF 2

23.30 DOKUMENTARFILM

Der Waldmacher (D 2021, Volker Schlöndorff) Der australische Agrarwissenschafter Tony Rinaudo kämpft mit afrikanischen Kleinbauern gegen die Wüstenbildung. Rinaudo wurde dafür mit dem sogenannten alternativen Nobelpreis, dem Right Livelihood Award, ausgezeichnet. Bis 1.00, Arte