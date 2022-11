Wie wir Bericht von Meinung trennen; Webanalyse für Oktober; Julian Reichelt und die Opferrolle bei "Chez Krömer"; zweite Staffel von "Sisi" zum Jahreswechsel in ORF 1

Die Wiese ist grün, Blumen recken ihre Köpfchen in die Höhe, ein Kaninchen hopst übers Feld, die Sonne hat das Gesicht eines glücklichen Babys, es strahlt und gluckst. "Winke-winke" aus dem Teletubby-Land. Foto: Netflix

Hier kommen die Mediennews von heute:

Quartalswerte: GIS-Einnahmen des ORF sind vorerst im Plan, Werbung bringt zehn Millionen Euro mehr

Kultrevival: Neue "Teletubbies"-Folgen auf Netflix – Dass Netflix mit neuen Folgen ein Coup wie 1997 gelingt, ist nicht zu erwarten.

Transparenzblog: So sind wir: Wie wir Bericht von Meinung trennen – Objektivität zu wahren, ohne auf eine persönliche Note zu verzichten, ist ein Balanceakt. Welche Prinzipien wir verfolgen, um möglichst ausgewogen zu berichten

Webanalyse: Userinnen und User verbrachten im Oktober 4,20 Millionen Stunden auf derStandard.at – Durchschnittliche Usetime für das Onlineangebot des STANDARD lag bei 6:27 Minuten

TV-Tagebuch: Julian Reichelt und die Opferrolle: Ex-"Bild"-Chef bei"Chez Krömer" – Natürlich ging es bei Kurt Krömer auch um die Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen Reichelt, die ihn seinen "Bild"-Job kosteten

"1899" bei Netflix: Das "Dark"-Duo mit neuem Mysterystoff – In "1899" geht es um mysteriöse Geschehnisse auf dem Meer – Ab 17. November bei Netflix

"Helsinki-Syndrom": Arte-Serie über finnische Bankenkrise der 90er – Thriller erinnert hier und da an den spanischen Erfolg "Haus des Geldes" – Am 17. und 24. November in zwei langen Blöcken

Serie: Zweite Staffel von "Sisi" zum Jahreswechsel in ORF 1 – In den Hauptrollen sind wieder Dominique Devenport als Kaiserin Sisi und Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph I. zu sehen

Switchlist: Carol, Borga und Eddie the Eagle, Reportage über einen polnischen LGBTQ-Chor, die Arte-Dokureihe "Eine neue Welt" und Christian Wehrschütz bei Stermann & Grissemann – TV-Hinweise für heute Abend

Einen schönen Abend wünscht die Etat-Redaktion.