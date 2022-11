Liebe Leserin,

hat die Ukraine wirklich an der Kryptobörse FTX mit Hilfsgeldern spekuliert? Dieses Gerücht wird aktuell von rechtsextremen Kreisen gestreut. Wir sehen uns an, ob die Ukraine tatsächlich Hilfsgelder an der Pleite-Börse verloren hat. Ein Faktencheck.

Außerdem widmen wir uns einmal mehr Twitter. Wer dachte, dass nach einer zweiten Entlassungswelle – rund 5.000 Leiharbeiter mussten zu Wochenbeginn gehen – langsam Ruhe bei Twitter unter Elon Musk einkehren würde, wurde schnell eines Besseren belehrt. Nun musste ein Mitarbeiter aus der Entwicklungsabteilung seinen Posten räumen, er wurde von seinem neuen Chef öffentlich gefeuert.

Hat die Ukraine wirklich an der Kryptobörse FTX mit Hilfsgeldern spekuliert?

Weiter Chaos bei Twitter: Musk feuert Entwickler öffentlich, User stundenlang ausgesperrt

Fedora 37 ist da: Linux an der Spitze der Entwicklung

"God of War", "Elden Ring" und "Horizon" dominieren die Game-Awards 2022

Continental untersucht Hackerangriff: Dateiliste im Darknet aufgetaucht

Pixel Fold: Erste Bilder von Googles faltbarem Smartphone – und ein hoher Preis

Finanzen im Blick: Haushaltsrechner, vom Schmierzettel bis zur App

Milliardenbetrug mit Kryptowährungen: Internationale Bande ausgehoben