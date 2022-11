In dieser Galerie: 2 Bilder Ein Sieg im November. Foto: APA/EVA MANHART War ein der Besten: Flügelspielerin Julia Hickelsberger-Füller. Foto: APA/EVA MANHART

Wr. Neustadt – Das war es also. Vorerst. Am Dienstag bat das österreichische Frauennationalteam die Slowakei zum Testspiel nach Wiener Neustadt. Der 3:0-Sieg bedeutete den Abschluss eines wilden Jahres. Ein Jahr, in dem das ÖFB-Team bei der Euro in England aufzeigte. Ein Jahr, in dem Österreich unter Beweis stellte, dass es zur erweiterten europäischen Spitze gehörte. Es war aber auch ein Jahr, in dem man die große Chance, sich erstmal für eine WM-Endrunde mit einem schwachen Auftritt beim Playoff-Spiel in Schottland vergeigte. Heiß und kalt, so richtig laut und fast plötzlich dann wieder ziemlich leise. Es war auch ein Jahr in dem Stützen wie Viktoria Schnaderbeck, Lisa Makas und Jasmin Eder ihre Teamkarrieren beendeten.

Es war und ist also Zeit für einen kleinen, behutsamen Umbruch. Dass die Zeichen für die Zukunft nicht schlecht, ja sogar ganz gut stehen, bewies das U19-Nationalteam am Montag: Das 2:1 in der EM-Quali war der der erste Sieg über Deutschland in einem Bewerbspiel. Auch das A-Nationalteam zeigte beim 1:0 im Test gegen WM-Starter Italien, dass die große Enttäuschung des WM-Playoffs zumindest auf dem Spielfeld dem Hier und Jetzt, den aktuellen Aufgaben gewichen war. Es geht immer irgendwie weiter. So ist das im Sport, so ist das im Fußball.

Neue Gesichter

Fuhrmann nutzte den letzten Test des Jahres zum – ja genau – Testen. Fünf Umstellungen nahm die Teamchefin vor. Virginia Kirchberger kam nach langer Verletzungspause zu einem Comeback in der Startelf, zudem rückten Isabella Kresche, Katja Wienerroither, Claudia Wenger und Annabel Schasching neu in die Anfangsformation. Die Gegnerinnen aus der Slowakei kamen nicht unbedingt mit übermäßig Selbstvertrauen in den Wr. Neustädter Nebel: Am Samstag wurde man im Freundschaftsspiel recht unfreundschaftlich von Belgien 0:7 abgeschossen. Die Slowakinnen sind 46. in der Weltrangliste, Österreich (19.) war klar zu favorisieren.

Und wie zu erwarten war die Elf von Fuhrmann vor 711 Zuschauern und Zuschauerinnen das dominante Team, Österreich bestimmte Gegnerinnen und das Spiel. Die Slowakei kam zu keinen klaren Torchancen, Zinsberger-Ersatz Kresche war nahezu beschäftigungslos. Im Mittelfeld zeigte die 20-jährige Schasching gute Ansätze im kreativen Aufbauspiel, am rechten Flügel drückte aber vor allem Julia Hickelsberger-Füller der Partie ihren Stempel auf. Die Hoffenheim-Legionärin war es auch, die nach einem Pass von Wienerroither für das 1:0 (18. Minute) sorgte. Die 23-Jährige war in der 32. Minute auch für das Highlight der ersten Halbzeit verantwortlich: Nach einem Traumpass von Verena Hanshaw scheiterte sie aber mit einem starken Weitschuss an der, in der Situation, noch stärkeren slowakischen Torfrau. Österreich erarbeitete sich Chancen, für das 2:0 sorgte Kirchberger nach einem Schasching-Corner (43.).

Neue Aufgaben

In der zweiten Halbzeit ging es so weiter. Fuhrmann tauschte durch, Laura Feiersinger erzielte in ihrem 101. Länderspiel das 3:0 (54.). Österreich hatte Chancen, das 4:0 wollte aber nicht mehr gelingen. Wie versöhnlich der Abschluss war, wird sich mit den neuen Aufgaben im neuen Jahr zeigen. Die WM in Australien und Neuseeland muss man sich im TV geben, im Herbst startet dann die neugeschaffene Nations League. Es geht immer weiter. (Andreas Hagenauer, 15.11.2022)

Ergebnis eines Frauen-Fußball-Test-Länderspiels vom Dienstag:

Österreich – Slowakei 3:0 (2:0). Wiener Neustadt, SR Katalin (HUN).

Tore: Hickelsberger-Füller (18.), Kirchberger (43.), Feiersinger (54.)

Österreich: Kresche – Wenger (58. Klein), Georgieva, Kirchberger, Hanshaw – Schasching (76. Felix), Puntigam, Feiersinger (76. Billa) – Hickelsberger-Füller (66. Dunst), Wienerroither (66. Campbell), Naschenweng (58. Kolb)