Der Puck muss ins Netz. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Wien – Tabellenführer HCB Südtirol hat in der 19. Runde der ICE Hockey League beim Villacher SV eine deutliche 3:6-(0:0,0:2,3:4)-Pleite kassiert. Damit liegen die Bozener nur mehr drei Punkte vor den Innsbrucker Haien, die am Dienstag mit einem 5:2 bei den Pioneers Vorarlberg den vierten Sieg in Serie feierten und ein Spiel weniger ausgetragen haben. Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat indes vier Partien weniger gespielt und als Dritter sechs Punkte Rückstand auf die Südtiroler.

Die Vienna Capitals gingen auch in der ersten Partie nach der Länderspielpause gegen den Vorjahresfinalisten Fehervar mit 1:2 als Verlierer vom Eis. Für die Wiener war es die dritte Pleite hintereinander, für den ungarischen Club das erste Erfolgserlebnis nach vier Niederlagen. Der KAC besiegte die Graz 99ers mit 3:1.

In Villach war Alexander Rauchenwald mit drei Toren (35., 39., 59.) vor 2.352 Zuschauern der Matchwinner. Außerdem trafen Philipp Lindner (42.), Benjamin Lanzinger (50.) und John Hughes (54.) für die Kärntner. Bozen hielt die Partie mit drei Powerplay-Toren im dritten Drittel zwar offen, kam aber nie entscheidend heran. (APA, 15.11.2022)

Ergebnisse, 19. Runde

EC-KAC – Graz99ers 3:1 (2:0,1:1,0:0)

EC VSV – HCB Südtirol 6:3 (0:0,2:0,4:3)

Vienna Capitals – Fehervar AV19 1:2 (1:0,0:1,0:1)

HC Innsbruck – Pioneers Vorarlberg 5:2 (1:0,1:0,3:2)

Olimpija Ljubljana – Asiago Hockey 1:2 (0:1,1:1,0:0)