In dieser Galerie: 2 Bilder Jakob Pöltl geht zum Korb. Foto: APA/AP Photo/Craig Mitchelldyer Der Österreicher trifft wie am Fließband. Foto: APA/AP Photo/Craig Mitchelldyer

Portland (Oregon) – Mit einer bärenstarken Vorstellung hat Jakob Pöltl am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Asscociation (NBA) aufgezeigt. Der Center aus Wien verzeichnete beim 110:117 auswärts gegen die Portland Trail Blazers mit 31 Punkten eine persönliche Karrierebestmarke. Zudem 14 Rebounds bedeuteten das sechste Double-Double im Spieljahr. Fünf Assists und ein Block in 31:40 Minuten auf dem Parkett rundeten die Statistik des 27-Jährigen ab.

Pöltl kam erstmals in einem Spiel in der stärksten Basketballliga der Welt auf mehr als 30 Punkte. Er verwandelte 14 von 17 Zweipunktern und war bei fünf Versuchen von der Freiwurflinie drei Mal erfolgreich. Seine bisherige Bestmarke (28 Zähler bei den Washington Wizards am 25. Februar dieses Jahres, Anm.) überbot der heimische NBA-Pionier in Portland mit dem Treffer zum 100:98.

San Antonio Spurs

Den "30er" knackte er wenig später, als er sein Team 106:100 in Führung brachte. Den Texanern entglitt der Sieg noch, weil sie in den letzten 6:50 Minuten der Partie nur mehr vier Punkte erzielten. Neben Topscorer Pöltl waren Devin Vassell und Keldon Johnson mit 21 bzw. 20 Zählern die offensiv stärksten Kräfte aufseiten San Antonios. Für die Trail Blazers bedeutete das 117:110 den zehnten Saisonsieg.

Die Spurs setzen ihren Trip an die US-Westküste am Donnerstag bei den Sacramento Kings fort. Das Team aus der Hauptstadt Kaliforniens ließ sich am Dienstag offensiv nicht lumpen und fügte den Brooklyn Nets eine 153:121-Schlappe zu. Angeführt von Terence Davis mit 31 Zählern scorten sieben Spieler der Kings zweistellig. (APA, 16.11.2022)