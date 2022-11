[Ukraine-Livebericht] Explosionen in Polen laut Biden möglicherweise nicht von russischer Rakete – Hinweise auf ukrainische Flugabwehrrakete

Mehrheit der G20-Mitglieder "verurteilt" Krieg in der Ukraine

[USA] Trumps bizarre dritte Bewerbung um die US-Präsidentschaft

[Raumfahrt] Artemis 1 ist auf dem Weg zum Mond!

[Inland] Menschenrechte: Grüner Ärger über ÖVP wächst

[Podcast] Bitcoin, Ether, Dogecoin: Welche Kryptowährungen lohnen sich?

[Wirtschaft] Handelsangestellte demonstrieren, Pflegekräfte verhandeln um 15 Prozent

[Etat] "Die Presse" sucht Chefredakteur – oder Chefredakteurin

[Wetter] In den Niederungen im Norden und Osten sowie auch im Südosten startet der Tag grau in grau durch zähen Nebel oder Hochnebel. Von Westen breiten sich jedoch im Tagesverlauf mehrschichtige Wolken auf alle Landesteile aus und diese lösen schließlich auch den Nebel in Tal- und Beckenlagen weitgehend ab. Bei Durchzug einer Störungszone von West nach Ost regnet es zeitweise.



[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag für Toleranz.