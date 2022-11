Der Reiseführer Lonely Planet veröffentlicht heute mit "Best in Travel 2023" die Top-Reisedestinationen fürs nächste Jahr

Heuer verzichtet Lonely Planet erstmals darauf sein "Best in Travel" in Buchform zu veröffentlichen. Man wolle die Gelegenheit nutzen, "eine einzigartige digitale Sichtweise auf die besten Reisen, Destinationen und Erlebnisse für 2023 zu präsentieren", heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

Nichts geändert hat sich daran, dass man auch in digitaler Form wieder zahlreiche Reisetipps zu Ländern, Städten, Regionen auf der ganzen Welt findet. Jede davon werde nach den Aspekten Aktualität, einzigartige Erfahrungen, Wow-Faktor und Engagement für Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Diversität ausgewählt, verspricht man. 30 sind es insgesamt, wir schauen uns die sechs "besten Orte zum Reisen" genauer an.

Von Istanbul nach Sofia

Istanbul. Foto: imago images/robertharding

Die kürzlich wiederhergestellte Nachtverbindung zwischen Sofia und Istanbul macht aus zwei Abenteuern eines: Man verlässt die Bosporus-Metropole mit ihrer minarettgeprägten Silhouette, in der Ost auf West trifft, und steigt nach elf Stunden später in der Hauptstadt Bulgariens aus. "Das grüne Land an der Schwarzmeerküste wird von Reisenden immer noch zuweilen übersehen", schreibt Lonely Planet: "Ein Besuch jedoch lohnt sich auf jeden Fall."

Nova Scotia, Kanada

Blick auf den Skyline Trail im Cape Breton Highlands National Park, Nova Scotia. Foto: iStock / Getty Images Plus

Die Schönheit von Nova Scotia in Kanada lasse sich nicht auf eine Stadt beschränken. liest man. Das zerklüftete Land wird seit Tausenden von Jahren vom indigenen Volk der Mi'kmaq bewohnt und ist heute schon deshalb ein spannendes Reiseziel. Ganz gleich, ob man auf der Suche nach einmaligen Naturerlebnissen, kulinarischen Pfaden oder familienfreundlichen Attraktionen sei, diese Provinz am Rande des Atlantiks hat entlang ihrer unglaublich kurvenreichen Küstenstraßen alles zu bieten, schwärmt man beim Reiseführer.

Bhutan

Foto: imago images/robertharding

Der vollständig restaurierte Trans-Bhutan-Trail, der früher eine Pilgerroute war, wurde im September für Besucher wieder geöffnet. Der etwa 400 Kilometer lange, landschaftlich reizvolle Wanderweg entlang goldbedeckter Tempel, prächtiger festungsartiger Klöster und zeitlos ländlicher Dörfer biete eine einzigartige Perspektive auf das asiatische Land und seine Schönheiten, heißt es. "Dieser Königsweg wird in absehbarer Zukunft sicherlich zu einem der bekanntesten Wanderwege der Welt."

Sambia, Afrika

Stromschnellen des Sambesi. Foto: IMAGO/imageBROKER/Anette Mossbacher

Vom Schwimmen am Rande eines Wasserfalls bis zu Wandersafaris – eine Reise durch den Binnenstaat im südlichen Afrika verbindet einen mit der Natur, verspricht Lonely Planet. Ganze 73 ethnische Gruppen machen die Vielfalt der Kulturen des Landes aus. Die "Big Five" kann man auf einer Safari in einem der 20 Nationalparks des Landes anschauen und braucht sich dabei keine Gedanken um lange Warteschlangen zu machen, wenn man einen Löwen fotografieren möchte: "Sambias Parks bieten nahezu Einsamkeit."

Westaustralien

Pinnacles in Westaustralien. Foto: imago images/blickwinkel

Wenn man dem Alltag entfliehen möchte, unter den Sternen zelten, sich an leeren Stränden austoben, die atemberaubende Geologie erkunden und von den jahrtausendealten Kulturen der Ureinwohner lernen möchte, sei man in Westaustralien genau richtig, stellt man bei Lonely Planet fest. "Außerdem gibt es erstklassige Restaurants, eindrucksvolle Straßenkunst und lokale Designerläden, die jeder Großstadt in nichts nachstehen."

Nationalparks, Kolumbien

Nationalpark Los Nevados. Foto: iStock Editorial / Getty Images Plus

Von der Schönheit der Strände des Parque Nacional Natural Tayrona bis hin zu den Gipfeln des Parque Nacional Natural Los Nevados – die 59 Naturschutzgebiete Kolumbiens sind einzigartig, schwärmt Lonely Planet. 26 dieser biologisch vielfältigsten Ökosysteme der Welt werden von indigenen und afrokolumbianischen Gemeinschaften bewohnt. Ein Besuch böte Begegnungen mit Wildtieren, Wanderwege mit majestätischen Bergblicken und indigene Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart, liest man. (red, 16.11.2022)