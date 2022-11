Der Vermieter handelte trotz Hinweisen der Familie nicht, der Zweijährige starb an einer chronischen Atemwegserkrankung

Der Schimmel in der Wohnung der Familie wurde trotz Bitten nicht entfernt. Foto: STANDARD / Getty

London – Ein zwei Jahre altes Kind ist in Großbritannien gestorben, weil es über längere Zeit Schimmel ausgesetzt war. Der Bub starb im Dezember 2020 an den Folgen einer schweren Atemwegserkrankung, wie die Gerichtsmedizinerin Joanne Kearsley am Dienstag sagte. Diese sei dadurch ausgelöst worden, dass das Kind dem Schimmel über längere Zeit ausgesetzt war – ohne, dass Maßnahmen zum Vorbeugen und zur Behandlung des Schimmels getroffen wurden.

Der Bub lebte mit seinen Eltern in einer Ein-Zimmer-Sozialwohnung in Rochdale bei Manchester. Der Vater hatte sich mehrfach bei der Vermietungsgesellschaft der Wohnung beschwert. Dabei sei ihm geraten worden, den Schimmel zu überstreichen, sagte Kearsley. Bei der gerichtlichen Untersuchung ging es um die Ursachen und Umstände des Todesfalls, nicht um Schuld oder Strafbarkeit.

Chronische Atemprobleme

Im Sommer 2020 wurde die Vermietungsgesellschaft erneut auf das Problem aufmerksam gemacht. Obwohl der Bub unter chronischen Atemproblemen litt, wurde Kearsley zufolge nicht gehandelt. Laut der Gerichtsmedizinerin entstand der Schimmel durch "normale Alltagsaktivitäten" und eine unzureichende Belüftung.

Im Dezember 2020 wurde das Kleinkind in ein Krankenhaus eingeliefert, später jedoch wieder entlassen. Daraufhin verschlechterte sich sein Zustand. Der Bub erlitt einen Atem- und dann einen Herzstillstand. "Wie kann im Vereinigten Königreich im Jahr 2020 ein zweijähriges Kind an Schimmel in seiner Wohnung sterben?", fragte Gerichtsmedizinerin Kearsley.

Der Geschäftsführer der Vermietungsgesellschaft erklärte, es sei nicht erkannt worden, "wie groß das Risiko für die Gesundheit des kleinen Jungen durch den Schimmel im Haus der Familie war". Es müsse sichergestellt werden, dass so etwas nie wieder passieren kann. Der Tod solle ein "Weckruf für alle im Wohnungs-, Sozial- und Gesundheitswesen" sein. (APA, 16.11.2022)