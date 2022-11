Wien – Zuletzt gab es lange Diskussionen und Verhandlungen zwischen der Ärztekammer, den Sozialversicherungsträgern und dem Gesundheitsministerium um eine Weiterführung des Mutter-Kind-Passes. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) präsentierte nun am Mittwoch gemeinsam mit Digitalstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) und Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) nach dem Ministerrat die Reform des Passes.

Das 1974 eingeführte gelbe Büchlein wird einerseits umbenannt und in seinen Leistungen erweitert und anderseits digitalisiert. Gleichzeitig wird auch der zuletzt entflammte Konflikt der Ärztekammer mit der Sozialversicherung wegen der aus Sicht der Ärzte zu niedrigen Tarife für Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen gelöst.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigte nach dem Ministerrat die Reform des Mutter-Kind-Passes an. Foto: imago/ Martin Juen

Einzelne Länder haben in den letzten Wochen mit dem Ausstieg aus dem Pass gedroht. Rauch bekräftigte, dass es höhere Tarife geben werde. Er könne den Verhandlungen nicht vorgreifen, diese seien Sache der Sozialversicherung. Aber "man wird sich einigen", so Rauch. Für den Pass solle ein zweistelliger Millionenbetrag vom Finanzministerium zur Verfügung gestellt werden. "Der Pass wird nicht abgeschafft. Es wird alles auf Schiene gebracht", betont Rauch.

Bis wann die Verhandlungen abgeschlossen sind, beantwortete Rauch auf Nachfrage der Journalistinnen und Journalisten nicht. Nach den nötigen Verhandlungen und Gesetzesänderungen sollen schrittweise die Leistungen umgesetzt werden. Ziel sei es aber, dass der überarbeitete Eltern-Kind-Pass mitsamt aller zusätzlichen Leistungen bis Mitte 2026 umgesetzt wird.

Ausbau der Leistungen

Der Mutter-Kind-Pass ist fast 50 Jahre alt und hat erheblich zur Reduzierung der Säuglingssterblichkeit beigetragen. In Österreich werden jährlich rund 80.000 Kinder geboren, 50.000 davon sind Erstgeburten. Die im Mutter-Kind-Pass vorgeschriebenen Untersuchungen sind verpflichtend, um das Kinderbetreuungsgeld vollständig zu erhalten.

Diese Leistungen werden künftig um eine psychosoziale Beratung, ein weiteres Hebammengespräch, eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung und ein zusätzliches Hörscreening für Neugeborene erweitert. Auch das Angebot einer Elternberatung sowie einer Ernährungs- und Gesundheitsberatung wird aufgenommen.

Digitalisierung des Passes

Die Regierung will auch in die Digitalisierung des neuen Eltern-Kind-Passes investieren. Laut Staatssekretär Tursky soll der Pass in die elektronische Gesundheitsakte (Elga) aufgenommen werden und so die Nutzung für Ärztinnen und Ärzten vereinfacht werden. Bislang war der Pass nur in Papierform vorhanden.

Das Jahresbudget für die Leistungen des Mutter-Kind-Passes liegt bisher bei rund 62 Millionen Euro. Zwei Drittel kommen aus Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds, ein Drittel von der Sozialversicherung. Die Ausgaben für die zusätzlichen Leistungen sind abhängig von der Inanspruchnahme von Beratungen sowie von Honorarverhandlungen mit den Leistungsträgern. Der Ministerratsbeschluss sieht vor, dass die Sozialversicherung dazu Verhandlungen mit der Ärztekammer führt. (ste, APA, 16.11.2022)