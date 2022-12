Hello again! Nachdem der Tequila-Kärpfling in den 1990er-Jahren aus seinem natürlichen Lebensraum verschwand, unternahmen Forschende und Privat große Anstrengungen, um den Fisch wieder anzusiedeln. Foto: Imago Images/Cover-Images

Munter flitzen die kleinen Mexikanischen Hochlandkärpflinge durch ihr aquatisches Reich mitten in Wien. Hier mögen sie nicht heimisch sein, doch haben manche davon hier geschafft, was ihnen in freier Wildbahn nicht gelungen ist: Sie haben überlebt. Zu verdanken ist dieser Umstand nicht zuletzt Michael Köck, der sich seit mehr als 20 Jahren der Erhaltung dieser exotischen Fischart widmet.

Von den Mühen des Biologen, der im Haus des Meeres unter anderem als Kurator für Süßwasseraquaristik wirkt, bekommen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher wenig mit. Denn die Domäne seiner bedrohten Schützlinge liegt im Keller des Aquarienhauses. Eine der hier umsorgten Arten, der Goslines Hochlandkärpfling, ist in seinem natürlichen Habitat ausgestorben.

Rückkehr der Toten

Eine andere, ebenfalls im Haus des Meeres zu findende Art, der Tequila-Kärpfling, ist der lebende Beweis dafür, dass das Rad der Zeit auch zurückgedreht werden kann. Der im Vorfeld dafür nötige Aufwand, um verschwundene Arten wieder zurückzubringen und ihren Fortbestand in der Natur auch auf Dauer zu sichern, ist jedoch enorm.

Gut 10.000 Kilometer von Wien entfernt liegt in Mexiko die ursprüngliche Heimat der massiv gefährdeten Fischgruppe. Von den insgesamt 40 Arten ist rund die Hälfte akut bedroht. Probleme bereiten die Verschmutzung von Flüssen, die Entnahme von Wasser für landwirtschaftliche Zwecke und auch gebietsfremde Arten, die in manche Gewässer als Speisefische eingesetzt wurden und seitdem Jagd auf die Mexikanischen Hochlandkärpflinge machen.

Der Tequila-Kärpfling ist ein mexikanisches Unikat: Der hier endemische Fisch aus der Gruppe der Hochlandkärpflinge (Goodeidae) zählt zu den wenigen lebendgebärenden Arten der Erde. Embryos werden über eine Art Nabelschnur (die Trophotaenien) versorgt. Foto: Imago Images/Cover-Images

Am Beispiel des Tequila-Kärpflings wurde 2017 an einem bezeichnenden Datum klar, dass jahrelange Mühen und internationale Zusammenarbeit trotz aller Widrigkeiten zum Erfolg führen können. Zeitgleich mit den Feierlichkeiten des Día de los Muertos – des mexikanischen Tages der Toten, an dem nach altem Glauben die Seelen der Verstorbenen die Welt der Lebenden besuchen – kehrte der Tequila-Kärpfling in seinen einstigen Lebensraum zurück.

Seit 4. November dieses Jahres schwimmt mit der Goldenen Skiffia eine weitere in freier Wildbahn zuvor verschwundene Art wieder in mexikanischen Gewässern. Auch der Goslines Hochlandkärpfling soll wiederangesiedelt werden.

Handeln in Netzwerken

Wie diese Schätze der Fauna erfolgreich zurückgebracht werden können, steht bald im Mittelpunkt einer Fachtagung in Oaxaca. Die von Köck mitorganisierte Konferenz widmet sich von 25. bis 27. November der Erhaltung endemischer Süßwasserfische in Mexiko. Eine zentrale Rolle spielt dabei die 2009 von Köck gegründete Goodeid Working Group, die Zoos, Universitäten und private Züchterinnen und Züchter vernetzt. Die Mitglieder entwickeln Schutzprogramme, tauschen Wissen und Zuchttiere aus, um Exemplare für Wiederansiedlungen bereitzustellen. Ein wichtiger Partner ist die Universität Morelia in Mexiko, wo die Wiederansiedlungen vorbereitet werden. "Im Fall des Tequila-Kärpflings hat die Vorbereitung drei Jahre gedauert", erzählt Köck.

In freier Natur ausgestorbene Arten wieder anzusiedeln erfordert immensen Aufwand. Foto: Imago Images/Cover-Images

Das Prozedere läuft folgendermaßen ab: Zuerst werden die Tiere in Aquarien vermehrt, auf fremdartige Parasiten untersucht und gegebenenfalls dagegen behandelt. Dann werden die Fische in ein Außenbecken verlegt, wo sie sich etwa an natürliche Temperaturschwankungen gewöhnen können. Danach werden sie markiert und in schwimmenden, korbförmigen Netzen in ihr natürliches Habitat gebracht. Ohne zu großer Gefahr durch Fressfeinde ausgesetzt zu sein, lernen sie, dass es in freier Wildbahn hungrige Angreifer gibt.

Nach dieser Gewöhnungsphase werden die Fische freigelassen, ihr Bestand wird laufend kontrolliert. Finden sich nach einiger Zeit Exemplare ohne Markierung, steht fest, dass es sich um Nachfahren der freigelassenen Tiere handelt. Bevor jedoch an ein Aussetzen der Fische gedacht werden kann, muss ihr Habitat gründlich unter die Lupe genommen und entsprechend saniert werden.

Das Habitat der Tequla-Kärpflinge und der Goldenen Skiffia wurde mühevoll restauriert. Die Bevölkerung brachte sich stark ein, ganze Schulklassen halfen, um den seltenen Fischen wieder Lebensraum zu geben. Foto: Imago Images/Cover-Images

Die Rolle der Bevölkerung

Köck kennt viele der Lebensräume wie seine Westentasche. Regelmäßig reist er nach Mexiko, analysiert Gewässer, überprüft Bestände, trifft Forschungskollegen und pflegt Kontakte zu lokalen Gemeinden. "Jede Wiederansiedlung braucht die Bevölkerung", sagt er. Denn oft gehe es vor allem darum, Habitate zu schützen, "und dafür muss man die Leute vor Ort ins Boot holen".

Der Tequila-Kärpfling wie auch die Goldene Skiffia leben in Quellgebieten im Umland der Stadt Teuchetlán westlich von Guadalajara. Gefahren gingen bisher von eingesetzten Fischen, aber auch von Rindern aus. Letztere wurden zum Tränken ans Wasser geführt und zertrampelten die Ufervegetation. Die Jungen der lebendgebärenden Fische verloren dadurch essenzielle Verstecke.

Im Umland der Stadt mexikanischen Teuchetlán ist der Tequila-Kärpfling heute wieder heimisch. Darauf sind die Menschen stolz. Foto: Imago Images/Cover-Images

Heute gibt es eine eigene Tränke für Rinder. Exotische Fische, die den Kärpflingen nachstellten, wurden entnommen. Auch im weiteren Flussverlauf haben Forschende mit tatkräftiger Unterstützung der lokalen Bevölkerung den Zustand des Naturraumes verbessert. "Ganze Schulklassen haben dabei mitgeholfen", sagt Köck.

Viele Ortsansässige erinnerten sich noch an den schwarz-roten Fisch, der in den 1990er-Jahren verschwunden ist. Inzwischen ist der "kleine Tequila", so der Spitzname unter Fachleuten, zu einer Art Lokalsymbol aufgestiegen und kommt sogar als Maskottchen in Schulaufführungen vor. "Die Leute sind extrem stolz auf ihren sauberen Fluss und ihren Tequila-Kärpfling", erzählt Köck. (Marlene Erhart, 24.12.2022)