In manchen Spielen kann man schon einmal die Übersicht verlieren. Mit dem Gaming-Wörterbuch finden Sie durch den Dschungel an Begriffen. Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

Fast jede Gamerin oder Gamer kennt die Situation: In einem neuen Online-Game wird man plötzlich von seinen Mitspielenden gebeten, den Gegner zu "kiten", bis der "AoE" ready ist, um den "Tank" ein wenig zu entlasten. Oft genug hat man selbst keine Ahnung, was das alles bedeuten soll, traut sich aber nicht nachzufragen, weil man nicht als "N00b" gelten will.

Damit Sie mitreden können, wenn sich Ihre Kollegen mal wieder über jene "Ganker" in "Call of Duty" beschweren, die Gegner dank "Aimassist" über die halbe Karte "noscopen", haben wir die wichtigsten Begriffe rund um Gaming in einem Glossar zusammengefasst. Und ja, wir erwarten uns jetzt bitte einige "F"s.

A

AAA: Ein so genanntes Triple-A-Game, also ein Spiel von hohem Produktionswert, meist von einem großen Studio/Publisher

Adds: Von "additional", also zusätzlich. Begriff für zusätzliche Gegner, die plötzlich erscheinen, oft handelt es sich um "Trashmobs" (s. u.)

AFK: Away from Keyboard. Kurz nicht am Keyboard, wenn man etwa auf die Toilette muss. Ähnlich wie BRB

Aggro: Wird man von einem Computergegner attackiert, hat man dessen Aggro. In vielen MMORPGs kommt es darauf an, die Aggro richtig zu managen, dass gewisse Spieler zur richtigen Zeit von einem Bossmonster angegriffen werden. Vgl. Tank (s. u.)

Aimassist: Oft auf Konsolengames voreingestellte Zielhilfe bei Shootern. Unter PC-Spielern verpönt

Aimbot: Ein Hack oder eine Zusatzsoftware, die den Spieler immer treffen lässt. Vgl. Cheater

Anti Aliasing: Kantenglättung, eine Technik, die Treppchenbildung in der Pixeldarstellung verringert

AoE: Area of Effect, meist Bereichsschaden für Fähigkeiten einer Spielfigur mit Flächeneffekt

apm: Actions per Minute. Vor allem in kompetitiven Strategiespielen ist es wichtig, möglichst viele Befehle pro Minute an seine Einheiten zu geben.

ARPG: Action-Rollenspiel, meist in einer 2D-Ansicht. Prominentester Vertreter ist wohl "Diablo".

Assist: Wenn man einem anderen Spieler beim Sieg über einen Gegner hilft

Avatar: Der Ingame-Charakter eines Spielers

Battle Royale wird in Games wie "Warzone" gespielt. Foto: Activision

B

Battle Royale: Eine Spielform, bei der am Ende nur der beste Spieler überlebt. Prominente Vertreter sind "Player Unknown's Battlegrounds", "Apex Legends", "Fortnite" und "Warzone".

BF: Gängige Abkürzung für die "Battelfield"-Serie

Biom: Eine Region in einem Spiel. Gängig sind beispielsweise Wüsten-, Eis- oder Dschungelbiome.

brb: Be right back, wenn man kurz weg muss, weil die Pizza im Ofen verbrennt oder der Paketbote klingelt

Bot: Ein vom Computer kontrollierter Spieler

Boon: Siehe Buff

Boss: Ein besonders starker Endgegner

Bubble: Ein domartiger Schild, Kraftfeld

Buff: Ein positiver Effekt auf einer Spielfigur, wie ein Stärkungszauber. Wird oft in aktiv oder passiv unterschieden. Aktive Buffs müssen bewusst ausgelöst werden, während passive Buffs die Spielfigur permanent stärker machen.

Bullet Sponge: Abwertender Begriff für Gegner mit extrem vielen Lebenspunkten, der Geschoße oder Schadenszauber wie ein Schwamm aufsaugt

Bunny Hopping: Eine Technik, sich hüpfend fortzubewegen, um es schwieriger zu machen, getroffen zu werden

C

Camping: Sich an einer günstigen Stelle aufhalten und sich nicht bewegen, um auf vorbeikommende Gegner zu warten. Beliebte Taktik von Scharfschützen (Snipern) in Spielen

Cheater: Schummler

Cheesing: Gegner auf die leichtestmögliche Art und Weise besiegen, wie etwa mit Pfeil und Bogen statt im Nahkampf in Dark Souls

Clan: Eine Gruppe von gleichgesinnten Spielern

CoD: Abkürzung für "Call of Duty", eine erfolgreiche Shooter-Serie

Cooldown: Die Wartezeit, bis man eine Fähigkeit erneut auslösen kann

Crack: Vor allem in "Fortnite" geläufig, wenn der Schild eines Spielers zerstört wurde. Kann auch die Umgehung eines Kopierschutzes bezeichnen

Crafting: Das Herstellen von Gegenständen (Items) in Spielen

Crit: Ein kritischer, also besonders gut gelungener, Treffer, der meist besonders viel Schaden verursacht oder weitere Zusatzeffekte auslöst

CSGO oder CS:GO: kurz für "Counter Strike: Global Offensive", der neuesten Iteration des Urvaters der taktischen Multiplayershooter, bis heute sehr populär

CTF: Capture the Flag. Ein Spielmodus, bei dem es darum geht, eine Flagge zu erobern und zu halten

Ein Klassiker im Deathmatch: "Unreal Tournament 3". Foto: Epic Games

D

Deathmatch: Ein simpler Spielmodus, in dem jeder gegen jeden kämpft. Wer die meisten Kills erzielt, gewinnt. Gibt es auch in der Team-Variante.

Debuff: Ein schädlicher Effekt. Gegenteil von Buff (s. o.)

DD: Der Damage Dealer, auf Deutsch etwas sperrig "Schadensausteiler" in der Gruppe

Disco/Discord: Ein Client für Text- und Sprachchat

DLC: Downloadable Content, oft kostenpflichtige Inhaltserweiterungen oder kosmetische Zusatzgegenstände für ein Spiel

DMG: Damage, also der Schaden, den eine Spielfigur verursachen kann

DoT: Damage over Time, eine Fähigkeit, die Schaden über einen Zeitraum verursacht, wie beispielsweise Feuer

DPS: Damage per Second, wie viel Schaden eine Spielfigur pro Sekunde austeilen kann. Wichtig in vielen MMORPGs und Actionrollenspielen wie "Diablo"

DRM: Digital Rights Management

Drop: Fallenlassen, wenn man etwa eine Waffe droppt, damit sie ein anderer Spieler aufnehmen kann. Drops bezeichnen aber auch Geschenke an Spieler – vor allem auf Twitch geläufig

E

Easter Egg: Eine von den Entwicklern im Spiel versteckte kleine Überraschung

Emotes: Gefühlsausdruck einer Spielfigur

Extraction Shooter: Relativ neues Genre. Eine Unterart des Shooters, bei der es darum geht einen wertvollen Gegenstand zu erbeuten und damit vor anderen Spielern zu fliehen. Prominentester Vertreter ist "Hunt Showdown".

Diese Szene wurde zum Meme. Foto: Screenshot Activision

F

F: Fs werden eingesetzt, um einem anderen Spieler Respekt zu zollen. Dies geht auf die Introsequenz in "Call of Duty: Advanced Warfare" zurück. In einer Begräbnisszene am Beginn des Spiels kommt man nur weiter, wenn man die F-Taste drückt, um einem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, was von der Community als unfreiwillig komisch und lächerlich empfunden wurde.

Farming: Das gezielte Sammeln von Ressourcen in einem Spiel

Fetchquest: Eine Aufgabe in einem Rollenspiel, bei der es darum geht, eine gewisse Anzahl an Gegenständen zu beschaffen. Aufgaben wie "Bringe mir 10 Wolfsfelle" gelten mittlerweile als schlechtes Spieldesign.

FFA: Free For All, also "Frei für alle". Meist ein Spielmodus, in dem jeder gegen jeden kämpft

Flash: Kurz für "Flashbang", also Blendgranate

FPS: First Person Shooter, Shootergame aus der Ich-Perspektive

fps: Frames per Second, also wie viele Bilder innerhalb einer Sekunde dargestellt werden können. Ein Indikator, wie gut ein Spiel auf einem System läuft. Alles unter ca. 45 fps gilt als nicht mehr optimal spielbar.

FoV: Field of View. Also das Sichtfeld des Spielcharakters. Ist bei Egoshootern oft anpassbar

FoW: Fog of War. Also Nebel des Krieges. Gebiete, die nicht mehr im Sichtbereich von Einheiten liegen, werden verdunkelt. Sehr häufig in Strategiespielen.

Frag: Veraltet für Kill

ftw: For The Win! Eine Formulierung, die eine spielentscheidende Aktion umschreibt. Wird sehr häufig ironisch benutzt.

G

g2g: Got to go, ich muss weg

Gank: Wird man von einer Überzahl anderer Spieler angegriffen, wird man "gegankt".

gg: Good Game, üblicherweise nach einer Spielrunde

gg no re: Good game, no rematch, also "Gutes Spiel, keine Revanche". Wird üblicherweise ironisch verwendet, wenn eine Seite haushoch überlegen und ein Rückspiel damit aussichtslos ist.

gj: Good job

gl: Good luck, wird oft mit "gl hf" kombiniert, was so viel bedeutet wie "Viel Glück, habt Spaß".

Glitch: Ein Fehler im Spiel

Griefer: Ein Spieler, der willkürlich die Bauten anderer Spieler zerstört. Vor allem in "Minecraft" gebräuchlich.

Grind, grinding: Etwa schleifen, mahlen. Eine Handlung immer wieder wiederholen, um Gold oder Erfahrungspunkte zu erlangen

gw: Glückwunsch

gz: Gratuliere, auch als "gratz" geläufig und wird auch meist so ausgesprochen





H

Heal: Begriff für einen Spieler als Heiler, einen Heilzauber oder Heiltrank

hf: Have Fun, viel Spaß

Hitscan: Eine Waffe, die ihr Ziel ohne Verzögerung trifft. Die Projektile aus einem Gewehr haben also keine Flugzeit.

HoT: Heal over Time, also ein Heilzauber oder -trank, der den Spieler kontinuierlich über einen definierten Zeitraum heilt. Das Gegenteil von DoT (s. o.)

HP: Health Point, Lebenspunkte einer Spielfigur

HUD: Heads Up Display, die Anzeigen im Spiel, vor allem in Rennspielen und Simulationen

I

Instakill, Instadeath: Sofortiger Tod einer Spielfigur, ausgelöst durch einen Sturz oder weil man in "Quake" unter einem Aufzug stand

Inc!: Kurz für "Incoming", wenn sich eine Feindgruppe nähert oder in Spielen wie "Arma" Artillerie einschlägt

K

Kills: Wie viele Spieler man in einem Match besiegt hat

Kiting: Wenn man als Spieler einen Gegner mit Fernangriffen attackiert und dabei immer die Distanz hält, sodass der Gegner keine Chance zur Gegenwehr hat. Wie beim Drachensteigen

kk: Alles klar!

K/D oder K/D-Ratio: Das Verhältnis zwischen Kill und Death, also wie viele andere Spieler man im Schnitt besiegt, bevor man selbst abgeschossen wird. Einer Legende zufolge liegt diese bei Games-Journalisten unter 1.

"Destiny 2" ist ein klassischer Lootshooter. Foto: Bungie

L

l2p: Learn to play, also lerne, wie man spielt. Sehr unhöflich.

L33tspeak: Spezielle Schreibform, bei der man Buchstaben durch ähnlich aussehende Z4h13n ersetzt. "Leet" steht für "Elite".

Lag: Verzögerung zwischen Aktion und Reaktion. Meist durch plötzliche Probleme mit der Internetverbindung verursacht. Wird gerne als Ausrede für schlechtes Spiel verwendet.

Latenz: Die Zeit zwischen einer Eingabe und der Antwort des Servers. Meist technisch durch die Art des Internetanschlusses bedingt. In Multiplayershootern ist eine niedrige Latenz wichtig. Anders als Lag ändert sich die Latenz üblicherweise nicht maßgeblich.

Leecher: Ein Spieler, der Erfahrungspunkte erlangt, ohne etwas dafür zu tun, weil er sich etwa in einer Spielumgebung aufhält, in der viel gekämpft wird.

Level: Die Erfahrungsstufe einer Spielfigur

lfg: Looking For Group, wenn man auf der Suche nach einer Gruppe zum Spielen ist

LMG: Light Machine Gun, leichtes Maschinengewehr

lft, lfh: Looking for Tank (s. u.) oder Looking for Heal (s. o)

Loadout: Die Ausstattung einer Spielfigur. Moderne Shooter erlauben es meist, diverse Loadouts vorab zu definieren.

Loot: Beute oder Belohnung für die Spielerinnen und Spieler in Form von Items oder Gold

Lootshooter oder Lootershooter: Ein Shooter, oft schon an der Grenze zum MMO, bei dem es darum geht immer bessere Ausrüstung zu sammeln und den Charakter weiterzuentwickeln

M

messern: Wenn man einen Gegenspieler mit einem Messer ausschaltet. Gilt als besonders geschickt

Metroidvania: Ein Kofferwort aus den Nintendo-Klassikern "Metroid" und "Castlevania": meist ein nicht lineares Spiel, in dem nach und nach durch neu erworbene Fähigkeiten der Spielfigur neue Bereiche erschlossen werden

Mob: Gegner ohne besondere Eigenschaften

Mod: Eine Modifikation für das Spiel

MMORPG: Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, ein Rollenspiel mit tausenden Spielern, wie "World of Warcraft" oder "The Elder Scrolls Online"

MVP: Most valuable Player, also der beste Spieler in einer Partie

N

N00b: Abwertend für einen neuen Spieler, der das Game noch nicht beherrscht. Auch oft als Noob geschrieben. Stammt von "Newbie"

Nades: Kurzform von Grenades, also Handgranaten

Nerf: Wenn eine Waffe oder eine Fähigkeit von den Entwicklern als zu stark empfunden wird und dementsprechend mit einem Patch abgeschwächt wird

Newbie: Freundliche Bezeichnung für einen unerfahrenen Spieler

noscope: Ein Treffer ohne die Visierung der Waffe zu benutzen. Gilt als entweder sehr geschickt, oder man hatte einfach Glück.

NPC: Non Player Character, ein Charakter in einem Spiel, der nicht von einem anderen Spieler kontrolliert wird, wie etwa ein Händler oder ein Questgeber (s.u)

O

oom: Out of Mana, keine Zauberkraft mehr

OP: Overpowered, wenn eine Fähigkeit oder eine Waffe als zu stark empfunden wird

Overlay: Viele Programme bieten Overlay-Bildschirme an. So ist es mit Overlays möglich, mit Freunden zu chatten, zu sehen, wer gerade spricht oder die Leistungsdaten wie die fps (s. o.) aufzuzeichnen.

P

Parallax Scrolling: Eine Darstellungsform, bei der Vorder- und Hintergrund eines Spiels auf einer 2D-Ebene einen Tiefeneffekt erzeugen

Ping: Die Zeit, die ein Datenpaket braucht, um gesendet und empfangen zu werden. Siehe Latenz

PK: Player Kill oder Player Killer, wenn ein andere Spieler absichtlich andere Spieler tötet, mit denen er eigentlich zusammenarbeiten sollte

Point and Click: Eine Form des Adventure-Spiels, bei der man die Figur ausschließlich per Mauscursor (Point) und Befehl via Klick steuert.

Powergamer: Ein Spieler, der nur darauf, ist seinen Charakter so stark wie möglich zu machen, egal mit welchen Mitteln

Pro: Ein Progamer ist ein Spieler, der seinen Lebensunterhalt mit E-Sports verdient

pull: Gegner zu "pullen" bedeutet, sie aus einem Verbund herauslocken, um sie einzeln leichter besiegen zu können

push: Einem anderen Spieler helfen, schnell im Level aufzusteigen

PvE: Player vs. Environment. Spieler kämpfen gegen die Umwelt, also meist gemeinsam gegen den Computer

PvP: Player vs. Player, Spieler gegen Spieler

pwned: Wenn ein Spieler ein Match dominiert, dann wird man pwned. Von "owned"

Q

Quake: Ein Ego-Shooter aus den 1990ern und ein weiterer Pionier des Genres

Quest: Eine Aufgabe in einem Rollenspiel. Ein NPC, der dem Spieler Aufgaben gibt, ist ein Questgeber.

Questhub: Ein Ort in der Spielwelt, in dem sich vermehrt NPCs aufhalten und sich die Spieler neue Aufträge abholen.

QTE: Quick Time Event, eine Spielszene, in der es darauf ankommt, schnell den richtigen Knopf laut einer Bildschirmeinblendung zu drücken. QTEs gelten als nicht besonders originelles Gamedesign.

R

Rage Quit: Wenn ein Spieler vor Wut das Spiel verlässt. Meist wird dies mit der Tastenkombination Alt+F4 erreicht

Raytracing: Eine KI-gestützte Technologie zur Berechnung von Lichtstrahlen in Spielen

Res/Rez: Bitte um Wiederbelebung. Von Resurrection

Respec: Von "Respecialization". Wenn man die Werte einer Spielfigur zurücksetzt und von Grund auf ändert. In Rollenspielen geläufig

RL: Real Life, das echte Leben

RNG: Random Numbers Generator, wenn man einfach nur Pech hat oder ein Spielsystem auf Zufall basiert

Rollenspiel: Ein Spiel, bei dem die Charakterentwicklung breiten Raum einnimmt. Oft sind Einzelspieler-Rollenspiele auch stark auf die Story fokussiert.

RPG: Role Playing Game. Gibt es sowohl on- wie auch offline. Siehe Rollenspiel

RTS: Real Time Strategy Game. Meist kommandiert man in diesen Spielen mehrere Einheiten in einer Draufsicht. Prominente Vertreter sind "Command & Conquer" sowie die "Starcraft"-Serie

Rush, rushen: Die Taktik möglichst schnell den Gegner zu überrennen

RvR: Player vs. Realm, Spieler verschiedener Fraktionen oder Königreiche spielen gegeneinander

Ein Beispiel für ein Real Time Strategy Game: "Warcraft 3". Foto: Blizzard

S

Sandbox: Ein Spiel, bei dem die Spieler alles machen können, was sie möchten

Skill: Die Fähigkeiten einer Spielerin, eines Spielers. Besonders geschickte Gamer werden als "Skiller" bezeichnet.

Skin: Eine ästhetische Modifikation der Spielfigur oder einer Waffe, meist kostenpflichtig

S/N: Verhältnis Sieg/Niederlage. Siehe K/D

Soulslike/Soulsborne: Ein Spiel auf Basis des Konzepts der "Dark Souls"-Serie, auch "Soulsborne" genannt, weil das Spiel "Bloodborne" auf einem ähnlichen Konzept beruht und vom selben Entwickler stammt

Spawn: Beschreibt den Vorgang, wenn ein Spieler oder Gegner einfach in der Welt auftaucht. Ein Respawn bedeutet, dass eine getötete Figur wieder erscheint.

scopen: Der Einsatz eines Zielfernrohrs im Spiel

Stack: Ein Stapel. Meist lassen sich gleiche Items stacken, also stapeln, damit sie im Inventar der Spielfigur keinen zusätzlichen Platz verbrauchen. Aber auch Fähigkeiten kann man stacken, wenn man etwa einen Bossgegner mehrmals mit dem gleichen Schadenszauber belegen kann.

Strafe: Wenn man seine Spielfigur seitwärts bewegt, ohne die Blickrichtung zu ändern

Stun: Jemanden betäuben

Streak: Eine Strähne, wenn man entweder dauernd gewinnt oder verliert oder viele Kills nacheinander erzielt

T

Tank: Der "Panzer", also ein Spieler, der mit besonders vielen Lebenspunkten und dicker Rüstung den Schaden für andere einsteckt und die "Aggro" (s .o.) des Gegners auf sich lenkt.

Tank Rush: In Strategiespielen beliebt. Dabei werden dutzende Exemplare eines Einheitentyps (oft Panzer, daher der Name) gebaut, um den Gegner mit Masse zu bezwingen.

Trashmobs: Kleine, schwache Gegner, die den Spieler beispielsweise während Bosskämpfen ablenken

TS: TeamSpeak, ein Audiochat-Tool

Theme Park: Ein Spiel, das die Spielenden von Attraktion zu Attraktion führt. Meist eher linear.

TTK: Time to Kill, in Shootern wichtig für das Spielgefühl. Gibt an, wie viele Treffer die Figur anderer Spieler aushalten kann

V

Vanilla: Die ursprüngliche Version eines Spiels ohne Zusatzinhalte

V-Sync: Vertikale Synchronisation. Verhindert vereinfacht gesagt, dass Grafikkarten schneller Bilder berechnen, als der Bildschirm sie darstellen kann.

W

Wallbang: Ein Kill durch eine Wand, ohne den Gegner zu sehen. Häufig bei Taktik-Shootern wie Rainbow Six Siege. Kann auch für Kills durch die Umgebung stehen, etwa, wenn man den Gegner in eine Stachelfalle wirft.

Wallhack: Ein Cheat, bei dem man nur Wände sehen oder sogar schießen kann

Whisper oder /w: Eine Privatnachricht im Chat

WoW: Kurz für "World of Warcraft", ein MMORPG

wtb/wts: "Want do buy" oder "Want to sell". Ein Spieler möchte also einen Gegenstand verkaufen

WZ: Warzone, ein Free2play-Ableger von "Call of Duty"

X

XP: Kurz für Experience Points, also Erfahrungspunkte einer Spielfigur. Mit genügend XP steigt man ein Level auf.

Y

YY: Ein Trick in "Call of Duty", bei dem man angeblich nach einem doppelten Waffenwechsel (Y auf dem Gamepad) eine kurze Zeit lang besser aus der Hüfte schießt.

Z

zergen: Den Gegner mit Masse an Einheiten überrennen. Stammt von der Alienrasse der "Zerg" in "Starcraft"

Sonderzeichen

+: Zustimmung

-: Ablehnung