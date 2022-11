"Oh, lass uns kündigen und das machen!" Dieser Satz ging durch die Abteilung, als die Nachricht zu lesen war, dass das Katzencafé Neko eine Nachfolge sucht. Wie schön muss so ein Arbeitsplatz sein? Während der Arbeit schmiegen sich Katzen um die Beine, und hat man einmal keinen guten Tag, muntern die vierbeinigen Flauschknäuel auf. Die Besitzerin Takako Ishimitsu hat vor zehn Jahren das ungewöhnliche Café in der Wiener Innenstadt eröffnet und geht nun mit ihren fünf Katzen in Pension. Daher wird ein tierlieber Nachfolger beziehungsweise eine tierliebe Nachfolgerin gesucht. Voraussetzung ist die Tierhalteprüfung und der Gastronomiegewerbeschein.

Ein eigenes Lokal betreiben ist für manche ein Traum, der nie umgesetzt wird. Für Sie auch? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/yourstockbank

Auch wenn man schnell von der Realität, ob der fehlenden Voraussetzungen und der nicht sonderlich attraktiven Branche, eingeholt wird, so ist die Vorstellung, ein eigenes Lokal zu betreiben, für viele zumindest ein Tagtraum. Ist man von seinem Job vielleicht gerade genervt, stellt man sich völlig blauäugig das Leben als Lokalbesitzerin beziehungsweise Lokalbesitzer vor. Ohne Businessplan und realistischer Einschätzungen, was möglich ist und was eben nicht, versteht sich von selbst – aber das ist wohl das Wesen solcher Luftschlösser.

Hirngespinste und Fantastereien

So ist das klassische Wiener Kaffeehaus für manche vielleicht das perfekte Lokalkonzept, und man wünscht sich, tagein, tagaus einen derartigen Traditionsbetrieb selbst zu führen. Als Buchliebhaberin und Bücherfreund liegt vielleicht die Kombination Buchhandlung und Gastro auf der Hand, während andere davon träumen, spezielles oder außergewöhnliches Essen anzubieten. Oder man wünscht sich vielleicht insgeheim, jeden Abend mit den Freundinnen und Freunden einfach abzuhängen, und was liegt da näher, als dies in der eigenen Bar zu tun – was aber bekanntlich fatal enden kann. Manche dieser Fantastereien orientieren sich eben an den eigenen Bedürfnissen, andere am Rahmen das Möglichen. Und manche Träumer und Träumerinnen wollen gedanklich das Gewöhnliche verlassen und entwickeln ganz neue Konzepte.



Träumen Sie manchmal von einem eigenen Lokal?

Und wie würde das ausschauen? Was wäre das Besondere daran? Und warum setzen Sie es nicht um? Oder haben Sie Ihren Gastrotraum verwirklicht? Welches vielleicht auch ungewöhnliche Lokalkonzept haben Sie schon entdeckt? Erzählen Sie im Forum von Ihrem Traumlokal! (wohl, 18.11.2022)