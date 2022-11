Der deutsch-österreichische Spielfilm mit Ofczarek-Tochter Maeve Metelka in einer Hauptrolle ist ab Freitag abrufbar

In "Sachertorte" zu sehen: Karl Fischer als Herr Schwartz, Krista Stadler als Fanny Sawallisch, Maeve Metelka als Miriam und Max Hubacher als Karl. Foto: Prime Video / Felix Vranty

Wien – Zwei junge Menschen begegnen einander und verlieben sich, bevor sie einander durch einen unglücklichen Zufall aus den Augen verlieren – diese Zutaten eines traditionellen Liebesfilms bilden den Auftakt zur deutsch-österreichischen Romanze "Sachertorte", in der das legendäre Wiener Café Sacher eine zentrale Rolle spielt. Als Regisseurin zeichnet Tine Rogoll verantwortlich, die mit der Romcom ihr Spielfilmdebüt gibt. Ab Freitag bei Amazon Prime Video.

Als Karl (Max Hubacher) an einem Berliner Würstelstand auf die Wienerin Nini (Michaela Saba) trifft, ist er sofort von der hübschen Touristin fasziniert. Wie in seinem Lieblingsfilm "Before Sunrise" spazieren sie durch die Stadt, unterhalten und verlieben sich. Doch als er sich von Nini, die zurück nach Wien muss, verabschiedet hat, muss Karl feststellen, dass er die Telefonnummer seiner Angebeteten verloren hat.

Immerhin weiß er noch, dass sie jedes Jahr an ihrem Geburtstag im Sacher ein Stück Torte isst. Da der romantisch veranlagte Karl nicht weiß, wann seine Traumfrau Geburtstag hat, verlegt er seinen Lebensmittelpunkt kurzerhand nach Wien, um im Café jeden Tag um Punkt 15 Uhr auf sie zu warten. Zum Glück kann er seinen Job als Redakteur einer Quizshow genauso gut von Wien aus ausüben. Weniger praktisch ist, dass das WLAN in seiner Männer-WG nicht für alle reicht, weshalb er zum Arbeiten ins Café der liebenswerten Zuckerbäckerin Miriam ausweicht, die Karl bei der Suche nach Nini hilft und ihm die Stadt zeigt.

Maeve Metelka spielt Bäckerin

Während das Kennenlernen zwischen Nini und Karl jegliche Spannung vermissen lässt und nicht ganz nachvollziehbar ist, warum diese Begegnung Karl zum Umzug in ein anderes Land motiviert, entwickelt sich der Film, sobald sich die Handlung nach Wien und damit auch zur einfühlsamen und direkten Miriam verlagert, zu einer zwar recht vorhersehbaren, aber charmanten Liebeskomödie. Die sympathische Bäckerin wird von der 24-jährigen Maeve Metelka, Tochter von Nicholas Ofczarek, verkörpert, die in "Sachertorte" ihr gelungenes Debüt in einer großen Spielfilmrolle gibt.

Dem jungen Hauptdarstellerduo steht jede Menge heimische Schauspielprominenz in den Nebenrollen zur Seite: Maria Happel als Schalterangestellte, Cornelius Obonya als Karls eigenwilliger Chef, Krista Stadler als liebevolle Verbündete Karls, Karl Fischer als grantiger Oberkellner und Ruth Brauer-Kvam als dessen herzliches Pendant. Das Sacher bekommt reichlich Bildschirmzeit – Momente, in denen der Film an einen weichgezeichneten Werbespot erinnert. Der Soundtrack vereint Bands wie Bilderbuch und Wanda. (APA, 16.11.2022)