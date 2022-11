Tierliebe kann sich in vielerlei Ausprägungen zeigen – vom Streicheln eines Haustiers in den eigenen vier Wänden bis hin zum Bewundern exotischer Tiere, die in den eigenen Breitengraden gar nicht vorkommen, aus der Ferne. Während Zoos, in denen man solche Tiere auch aus nächster Nähe erleben kann, reges Besucheraufkommen verzeichnen, gibt es immer mehr Menschen, die es aus Prinzip ablehnen, Tiere in Käfige und Gehege einzusperren und deshalb von Besuchen in Tiergarten, Aquarium, Wildtierpark und Co grundsätzlich absehen.

Tiere im Zoo: Wie stehen Sie dazu? Foto: Getty Images/iStockphoto/bari paramarta

Tiere im Zoo: Artenschutz oder Tierquälerei?

Zoos haben es sich auf ihre Fahnen geschrieben, ein Ort zu sein, an dem Groß und Klein Wissenswertes über Tiere lernen kann. Oftmals wird von ihren Fans auch damit argumentiert, dass Zoos Artenschutz betreiben und ihre Zuchterfolge dazu beitragen würden, Tierarten für die Nachwelt zu erhalten, die in ihrem natürlichen Habitat bereits vom Aussterben bedroht sind. Nachwuchs stellt in solchen Institutionen nicht selten einen besonderen Besuchermagneten dar – wie etwa aktuell das Koala-Junge im Tiergarten Schönbrunn. Für Zoo-Gegner wie die Tierschutzorganisation Peta sind solche Argumente wenig zulässig, da Artenschutz ihrer Meinung nach ausschließlich darin besteht, Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu schützen. Sie sehen Zoos als einen höchstproblematischen Ort, an dem Tiere nicht artgerecht gehalten werden, ihr natürliches Verhalten und ihre Bedürfnisse nicht ausleben können, aus Langeweile krank werden und Verhaltensstörungen entwickeln.

Zoo sei nicht gleich Zoo, halten Befürworter solcher Einrichtungen dagegen. Tiergarten, Tierparks und Wildparks hätten schließlich strenge Auflagen zu erfüllen, und dass eine Fortpflanzung der Tiere gelinge, betrachten viele gewissermaßen als Beleg dafür, dass die Bewohnerinnen und Bewohner solcher Institutionen sich wohlfühlen würden. Viele Familien im städtischen Raum sehen einen Zoobesuch als willkommene Gelegenheit für ihre Kinder, Tiere aus erster Hand zu erleben. Nicht zuletzt locken Zoos auch mit Events aller Art – von der Fütterung bis hin zur Spezialführung. Andere Menschen können damit gar nichts anfangen – und sehen sich Tiere, die hierzulande nicht heimisch sind, lieber in bildgewaltigen Dokumentationen als hinter Gittern an.

Wie sehen Sie das?

Gehen Sie gerne in den Zoo – und was gefällt Ihnen daran? Welchen Tiergarten besuchen Sie regelmäßig? Oder sind Sie der Meinung, dass man derlei Institutionen nicht unterstützen solle – und welches Argument ist für Sie das stichhaltigste? Diskutieren Sie im Forum! (Daniela Herger, 18.11.2022)