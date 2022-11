Der Arbeitsplatz ist für gewöhnlich jener Ort, an dem man einen Großteil seiner Zeit verbringt. Da ist es nur natürlich, dass einem die Menschen, die man dort den ganzen Tag um sich hat und mit denen vielleicht der Schmäh rennt, auch bis zu einem gewissen Grad ans Herz wachsen. Nicht selten entwickeln sich in Büro und Co gute Freundschaften unter der Kollegenschaft – und es kommt ebenfalls vor, dass sich Liebesbeziehungen daraus ergeben.

"Pssst, doch nicht hier ..." Foto: Getty Images/iStockphoto/Deagreez

Wenn Amors Pfeile am Arbeitsplatz fliegen

Wie oft, das belegt etwa eine Studie der deutschen Datingplattform Parship von 2021: Über die Hälfte der befragten Singles hätte sich schon einmal am Arbeitsplatz verliebt, so das Ergebnis. Bei 15 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher hat es bereits am Arbeitsplatz gefunkt, so eine weitere Parship-Erhebung. Dennoch können solche Beziehungen etwas komplizierter ablaufen als andere.

Nicht ganz egal ist im Falle einer sich im Büro anbahnenden Liebesbeziehung beispielsweise, ob diese zwischen Gleichgestellten oder über Hierarchieebenen hinweg eingegangen wird. In mancher Firmenpolitik kann die Liebe am Arbeitsplatz sogar ausdrücklich untersagt sein. Auch die Frage, wie diskret man die sich anbahnende Beziehung vor anderen behandeln möchte, stellt sich in jedem Fall. Rasch machen schließlich Gerüchte die Runde, wenn man sich etwas anmerken lässt, ohne klar die Karten auf den Tisch zu legen. Und lebt man sich generell ungeniert aus, küsst und umarmt sich auch im Büro – oder hält man den Umgang miteinander eher freundlich-professionell? Schließlich kann das eigene Verhalten das Büroklima beeinflussen. Wie man es mit der gemeinsamen Work-Life-Balance hält, wenn man sowohl Arbeit als auch Freizeit zusammen mit seinem Herzblatt verbringt, muss ebenfalls jedes Paar für sich entscheiden.

Bürobeziehungen: Nicht ohne Folgen

Zudem sollte man sich (wenn möglich im Vorfeld) überlegen, wie man damit umgeht, wenn die Beziehung dann doch ein Ende findet. Denn es kann alles andere als angenehm sein, wenn die Liebe womöglich unschön endet, man aber trotzdem weiterhin zusammenarbeiten muss. Da kann ein Jobwechsel oder zumindest eine Versetzung in eine andere Abteilung erträglicher sein, als den oder die Ex weiterhin ständig um sich zu haben – und im Extremfall womöglich sogar mitzuerleben, wie er oder sie mit anderen flirtet, ähnlich wie damals die eigene Beziehung begann.

Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie selbst bereits Erfahrungen mit einer Bürobeziehung gemacht – oder kennen Sie solche Fälle in Ihrem Umfeld? Wie hat die Kollegenschaft reagiert, und gab es in irgendeiner Form deshalb Ärger? Wie ging die Sache weiter? Und finden Sie die Liebesanbahnung auf solchem Wege prinzipiell in Ordnung – oder trennen Sie strikt zwischen beruflich und privat? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Daniela Herger, 18.11.2022)