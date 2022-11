Zu jeder vollen Stunde gleitet dieses Jahr ein rotes Leuchtobjekt in Herzform an einem Seil über die Dächer der Stände – und landet im Herzerlbaum

Ab Einbruch der Dunkelheit macht sich das Herz auf seinen 75 Meter langen Weg. Foto: Robert Newald

Der Christkindlmarkt auf dem Wiener Rathausplatz ist noch nicht einmal fertig aufgebaut und hat dennoch schon einen treuen Stammgast: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Dieser ist dort seit Anfang November mindestens zweimal pro Woche zugegen, um wohlbekannte oder auch neue Attraktionen zu präsentieren – angefangen vom traditionellen Christbaum über die neuen LED-Herzen für den beliebten Herzerlbaum bis zum ebenfalls neuen Herzerlflug.

Letzterer wurde am Mittwoch präsentiert. Dabei handelt sich um ein rotleuchtendes Herz, das hoch über den Dächern der Christkindlmarktstände schweben wird. In Blickrichtung Rathaus bewegt es sich von einer 13 Meter hohen, turmartigen Konstruktion auf der linken Seite des Platzes an einem gespannten Seil zum rechts gelegenen Herzerlbaum.

Sobald das Herz beim Baum angekommen ist, wird dieser erleuchtet. Foto: Robert Newald

Sobald es dort eintrifft, wird dieser erleuchtet – wobei dessen Lampen kurz zuvor gedimmt werden, um diesen Effekt zu ermöglichen. Insgesamt ist der Weg des fliegenden Herzens 75 Meter lang.

Untermalt ist das Ganze mit Nebel aus der Nebelmaschine und eigens komponierter Musik. Zu sehen sein wird das Spektakel ab Einbruch der Dunkelheit zu jeder vollen Stunde. Premiere ist am Samstag um 18 Uhr.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und das Christkind zeigten sich nach der Generalprobe zufrieden. Foto: Robert Newald

Zur Generalprobe am Mittwoch hatte Ludwig das Wiener Christkind dabei. "Am Wiener Christkindlmarkt ist vieles neu und doch so unverkennbar, zauberhaft und weihnachtlich wie eh und je. Mit dem Herzerlflug gibt es nun eine weitere Attraktion, die neben dem Herzerlbaum sicherlich nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen wird", zeigte er sich überzeugt.

Eröffnung am Samstag

Einen Widerspruch zum generellen Ziel, am Christkindlmarkt heuer Energie einzusparen, sieht Ludwig in dem zusätzlichen Leuchtobjekt nicht. Natürlich sei der Herzerlflug mit energiesparender LED-Technik ausgestattet, sagte er im Gespräch mit dem STANDARD. Insgesamt sei die Energiebilanz des Markts heuer "günstig". So wird etwa eine Stunde pro Tag kürzer beleuchtet.

Bereits am Samstag kommen zu dem leuchtenden Herz viele neue Lichter – konkret 1.650 LED-Lamperln – dazu. Um 17.30 Uhr wird Ludwig mit dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) den Christbaum illuminieren. Die 30 Meter hohe Fichte stammt aus Admont. Besucht werden kann der Markt allerdings schon zuvor. Er öffnet um 10 Uhr seine Pforten und kann – inklusive Eislaufbahnen im Rathauspark – bis 26. Dezember besucht werden. (rach, 16.11.2022)