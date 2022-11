Nach der Uraufführung in Brixen ist das Stück "Wir: im berg" von Miriam Unterthiner und Michaela Senn jetzt in Innsbruck zu sehen

Performance, die ins Unterirdische führt: "wir: im berg" in Innsbruck. Foto: Daniel Jarosch

Längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt, zehn Milliarden Euro Baukosten, 25 Jahre Bauzeit, 21,5 Millionen Kubikmeter Stein und Geröll: Der Brenner-Basistunnel (BBT) ist ein Projekt der Superlative. Juckt aber niemanden mehr, jedenfalls nicht an den Orten des Baugeschehens, wo die Containerdörfer längst zum Alltagsbild gehören. Eine künstlerische Annäherung an das Thema ist – nach der Uraufführung in Brixen – jetzt im Innsbrucker Brux zu sehen. Wir: im berg ist eine Nord-Süd-Tiroler Koproduktion der Theatervereine Triebwerk 7 und Dekadenz.

Man trifft hier auf des Menschen Drang, sich in die Erde zu buddeln, er reicht bekanntlich bis über den Tod hinaus. Auf eine großkopferte Tunnelbohrmaschine namens Flavia, die sich über ihre eintönige Arbeit beschwert. Auf das kleine Padastertal, das zur BBT-Deponie wird. Auf Politpersonal, das samt Blasmusikkapellen an den Tunnelenden für Fototermine Aufstellung nimmt. Die Persiflage darauf wirkt gar so, als werde hier eine unterirdische Tirol-Reunion gefeiert. Ist der Tunnel gar das Ergebnis einer großen Schützenverschwörung?

Die Südtiroler Dramatikerin Miriam Unterthiner hat für die performative Tunnelerkundung einen plotfreien, aber assoziationsreichen Text geschrieben, Regisseurin Michaela Senn dirigiert ein humorbegabtes Ensemble (Daniela Bjelobradić, Sabine Ladurner, Margot Mayrhofer, Philipp Rudig) einfallsreich durch lose Szenenfolgen und Rollenwechsel. Es hätte sich gelohnt, da und dort inhaltlich tiefer zu graben, wir: im berg setzt aber lieber auf atmosphärische Versenkung. Neben Mirjam Falkensteiners Bühne trägt dazu vor allem auch der klaustrophobische Soundtrack von Fabian Lanzmaier bei. Der Berg groovt! Oder ist es ein Stöhnen? (Ivona Jelcic, 17.11.2022)