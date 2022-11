US-Popstar Taylor Swift bei den MTV Music Awards in Düsseldorf. Foto: APA/AFP/Sascha Schuermann

Dass sich Tickets für Taylor Swifts US-Tour gut verkaufen würden, dürfte kaum jemanden überraschen. Die 33-Jährige spielt seit mehreren Jahren im Pop-Business in einer eigenen Liga und zementierte sich mit ihrem neuen Album "Midnights" einen Platz in den Geschichtsbüchern: Im Oktober belegte sie damit die ersten zehn Plätze der US-Charts Billboard Hot 100, ein bisher einmaliger Erfolg. Auch auf Spotify knackte sie innerhalb einer Woche den Rekord für das meistgestreamte Album – mit unglaublichen 776 Millionen Streams. Live war Swift jedoch seit 2018 nicht mehr zu hören, was den Andrang zusätzlich in die Höhe trieb.

Ticketmaster stundenlang kaum erreichbar

Die Ticketingplattform Ticketmaster musste mit großem Interesse gerechnet haben, ging aber trotzdem unmittelbar nach dem Vorverkaufsstart am Dienstag in die Knie, wie "The Verge" berichtete. Insgesamt vier Stunden lang war Ticketmaster laut "downfor.io" nicht oder nur schwer erreichbar, die Probleme bestanden teilweise bis Mittwoch.

Via Twitter gab die Ticketplattform bekannt, dass die Nachfrage nach Tickets für die "Eras Tour" historisch beispiellos sei, und verschob die Startzeiten einiger Vorverkaufsevents der Tour nach hinten, um die Seite zu entlasten.

Viele Fans nahmen die Situation mit Humor:

Tickets werden für tausende Dollar weiterverkauft

Andere reagierten allerdings auch mit Wut und Enttäuschung, denn viele glückliche Ticketbesitzerinnen und Tiecktbesitzer nutzten die hohe Nachfrage und das Chaos auf der offiziellen Verkaufsplattform aus, um ihre Eintrittskarten anderswo zu überhöhten Preisen weiterzuverkaufen. Satte 11.300 Dollar müssen dort etwa für zwei Tickets für Swifts Show in Detroit hingeblättert werden. (Jonas Heitzer, 16.11.2022)