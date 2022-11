Der Zugriff von Freunden auf das eigene Netflix-Konto lässt sich künftig via Desktop und App ganz leicht unterbinden. Foto: Imago/Trutschel

Seit kurzem ist bekannt, dass Netflix verstärkt gegen das Teilen von Passwörtern über mehrere Haushalte hinweg vorgehen möchte. Wie der Streamingdienst nun auf seiner Website bekanntgegeben hat, will er seinen Mitgliedern "mehr Kontrolle über ihren Account" geben. Mit anderen Worten: Mit einer neuen Funktion kann man aus der Ferne weiteren Nutzern seines Kontos den Zugriff entziehen.

Unter der Bezeichnung "Zugriff und Geräte verwalten" zeigt die Funktion für Desktop, Android- und iOS-App alle Geräte an, die über das Konto in letzter Zeit zum Streamen von Inhalten genutzt wurden. So lässt sich nicht nur der ungefähre Standort über die IP-Adresse der jeweiligen Geräte feststellen, sondern auch Uhrzeit und Datum der letzten Wiedergabe.

Die neue Funktion zeigt ganz übersichtlich, wer zuletzt auf das Konto zugegriffen hat. Foto: Netflix

Das eigentliche Feature befindet sich rechts neben der Angabe zu dem verwendeten Gerät: Eine Schaltfläche kann die Nutzenden einzeln und aus der Ferne abmelden. Bislang war nur eine Abmeldung aller Geräte möglich oder für Devices, auf die man Inhalte heruntergeladen hat. Netflix selbst spricht davon, dass die "stark nachgefragte" Funktion eingeführt worden sei, weil Nutzer gelegentlich vergessen würden, sich nach einem Aufenthalt im Hotel oder bei Freunden wieder aus den dortigen Geräten auszuloggen.

So eine milde Formulierung ist nicht neu: Im Oktober kündigte man den neuen "Profiltransfer" damit an, dass dieser zum Beispiel bei endenden Partnerschaften den Verlust aller Profilinformationen verhindern würde. Die Nutzungsprofile von einem Konto auf ein anderes zu transferieren kann aber auch als Maßnahme des Unternehmens verstanden werden, gegen gemeinsam genutzte Konten vorzugehen, die von mehreren Haushalten genutzt werden. (red, 16.11.2022)