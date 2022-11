Konservative Oppositionspartei hat nach Auszählung fast aller Wahlkreise eine knappe Mehrheit errungen. Der Senat bleibt in den Händen der Demokraten

Der US-Kongress ist in den kommenden beiden Jahren zweigeteilt: Das Repräsentantenhaus werden die Republikaner kontrollieren, den Senat die Demokaten. Foto: Reuters / Frantz

Washington – Mehr als eine Woche hat die Auszählung gedauert. Nun aber steht fest: Die Republikaner haben bei den US-Midterm-Wahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus errungen. Die Hochrechner der großen US-Nachrichtensender sprachen am Mittwochabend (Ortszeit) dem Republikaner Mike Garcia den Sieg im 27. Wahlbezirk von Kalifornien zu. Es ist der 218. Sieg der Konservativen, der damit als gegeben gilt. Das ist genau jene Zahl, die für die Kontrolle der 435 Sitze großen Parlamentskammer nötig ist.

Weiterhin offen ist das Ergebnis in acht weiteren Wahlkreisen, wobei es in einem Fall nur um ein Duell zwischen zwei Demokraten geht. In vier weiteren davon führen beim derzeitigen Auszählungsstand demokratische Kandidaten. Die Partei würde damit – wenn sie alle davon wirklich gewinnen – auf 214 Sitze kommen. Die Republikaner kämen auf 221 Mandate. Sicher ist dieser Ausgang aber noch nicht.

Kontrolle über Kongress geteilt

Die vollständige Kontrolle über den Kongress haben die Republikaner damit aber nicht erreicht, wie bereits seit einigen Tagen feststeht. Die kleinere Kammer, der Senat, bleibt weiterhin in den Händen der Demokraten, die künftig mindestens 50 der hundert Sitze dort kontrollieren werden. Weil bei Gleichstand der Stimmen die Senatspräsidentin entscheidet, und dieser Posten in Personalunion von der Vizepräsidentin geführt wird, behalten sie dort in jedem Fall die Mehrheit. Denn Vizepräsidentin ist die Demokratin Kamala Harris.

Gesetze können nur inkraft treten, wenn beide Parlamentskammern ihnen zugestimmt haben. Zudem muss der Präsident sie unterzeichnen. Sollte er ein Veto einlegen, kann er nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln in beiden Häusern überstimmt werden.

Ein Sitz im Senat, jener des Staates Georgia, ist zudem noch nicht vergeben. Dessen Besetzung wird erst am 6. Dezember bei einer Stichwahl zwischen dem demokratischen Amtsinhaber Raphael Warnock und dem Republikaner Hershel Walker entschieden. (mesc, 17.11.2022)