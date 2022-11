Der St. Gallener Polit-Theatermacher Milo Rau fordert die Rückgabe einer altägyptischen Mumie. Foto: APA/BARBARA GINDL

Der Schweizer Regisseur und Autor Milo Rau fordert die "Befreiung" einer Mumie: Er will die Preissumme des St. Galler Kulturpreises, der ihm am Donnerstag verliehen wird, für die Rückführung nach Ägypten einsetzen. Die altägyptische Mumie Schepenese liegt seit über 200 Jahren als exotische Kuriosität und heimliche Hauptattraktion zwischen mittelalterlichen Handschriften im Barocksaal der St. Galler Stiftsbibliothek.

"Unwürdige Zurschaustellung" von Mumie

Die Tochter eines ägyptischen Priesters lebte vor 2.600 Jahren. Sie starb mit gut 30 Jahren. Heute befindet sich ihr einbalsamierter Körper ausgewickelt in einem gläsernen Sarg. "Diese fragwürdige Zurschaustellung ist einer Kulturmetropole wie St. Gallen unwürdig", wird Rau, der in St. Gallen aufgewachsen ist, in einer Mitteilung zitiert. Deshalb investiere er das Preisgeld von 30.000 Franken (30.600 Euro) in die Rückführung der Mumie.

Einsatz einer Expertenkommission

Rau fordert zusammen mit einer Expertenkommission um die ägyptische Filmemacherin Rabelle Erian, den St. Galler Theologen Rolf Bossart und die ägyptische Professorin Monica Hanna die "Wiedergutmachung eines alten Unrechts". Auch wenn die Provenienz der Mumie so gut wie möglich geklärt sei, blieben doch am Anfang der Kette der Grabraub und am Ende eine ethisch und juristisch fragwürdige Attraktion.

Schepenese soll bis Ende 2023 nach Ägypten zurückkehren und bis dahin an einem angemessenen Ort aufbewahrt werden. Die Mumie wird auch der prominente Gast in Raus am Donnerstag beginnender Ausstellung "Warum Kunst?" in der Kunsthalle St. Gallen sein. Die St. Galler Kulturstiftung ehrte Rau, "weil er sich seit Jahren immer wieder einmischt und seine Finger mitten in die Wunden legt, die erst dann heilen können, wenn der Grund der Verletzung klar ist und sich direkt oder indirekt Betroffene dazu äußern können". (APA, 17.11.2022)