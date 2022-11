Lokale kleine Stromnetze haben viele Vorteile. Foto: Getty Images/Gandee Vasan

Kleine, dezentrale Netze, wo Energie vor Ort erzeugt und auch verbraucht wird, könnte eine Möglichkeit sein, die Energiekosten maßgeblich herunterzuschrauben. Welchen Vorteil sogenannten Microgrids, die in Pilotprojekten bereits Haushalte und Betriebe mit Energie, Wärme oder Kälte versorgen, haben Analysen des Kompetenzzentrums für Bioenergy and Sustainable Technologies (BEST) in Wieselburg (NÖ) untersucht.

In Microgrids wird der Energiebedarf selbstständig aus erneuerbaren Energien gedeckt. Überschüsse kommen in Batterie- oder Wärmespeicher und werden bei Bedarf abgerufen. Individuell gesteuert können sich solche Netze vom Energieversorger entkoppeln und funktionieren auch bei großflächigem Stromausfall.

Um ein Drittel geringere Stromkosten

Das Forschungszentrum betreibt in Wieselburg ein Mikro-Netz, das das neue Feuerwehrhaus mit dem Bürogebäude des Technopols verbindet und auch für Forschungszwecke verwendet wird. Noch ohne die volle wirtschaftliche Photovoltaik- und Batteriekapazität auszuschöpfen konnten die jährlichen Stromkosten im Jahr 2021 bereits um fast ein Drittel reduziert werden.

Auch in Privathäusern zeigen sich den Forschern zufolge die Vorteile eines Mikro-Netzes: Als Beispiel führen sie ein Microgrid eines Drei-Personen-Haushalts in Niederösterreich an, mit einer Photovoltaik-Anlage (4,5 kW), einem Batteriespeicher (19 kWh) und einer Ladestation für ein E-Auto. Im Februar hat sich der Energiezukauf vom Energieversorger im Vergleich zu 2021 um 73 Prozent auf 52 kWh reduziert, im Juni sogar um 92 Prozent auf 18 kWh.

Geringere Abhängigkeit

Damit seien die monatlichen Aufwendungen für Strom 2022 trotz der im selben Zeitraum verdreifachten Strompreise weit unter dem Niveau von 2021 gelegen. Als weitere Vorteile von Microgrids nennen die Wissenschafter die CO2-Emissionsreduktion, die Entlastung der Stromnetze, wodurch sich Netzausbauten reduzieren lassen, die Dämpfung der von hohen Strompreisen angetriebenen Inflation und eine geringere Abhängigkeit von anderen Ländern und Konzernen. (red, APA, 17.11.2022)