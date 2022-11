Auf den Straßen von New York unterwegs: Robert De Niro als Vietnam-Veteran Travis Bickle in "Taxi Driver", ORF 1, 0.00 Uhr. Foto: ORF / Sony Pictures

19.40 REPORTAGE

Re: Das Erbe des Kolonialismus – Eine deutsch-namibische Spurensuche Israel Kaunatjike ist Berliner und Nachkomme der Hereros, einer Bevölkerungsgruppe Namibias, an der deutsche Kolonialtruppen vor über 100 Jahren Völkermord begingen. Von Berlin aus begibt er sich auf eine Spurensuche in seine alte Heimat Namibia. Bis 20.15, Arte

20.15 HÄUSLICHE GEWALT

Die Macht der Frauen (D 2022, Lars Becker) Annabelle (Natalia Wörner) berät als Anwältin Opfer häuslicher Gewalt. Ihre neue Mandantin Doreen (Nurit Hirschfeld) wird von ihrem Mann regelmäßig misshandelt, zieht aber überraschend dennoch ihre Anzeige vor Gericht zurück. Autor und Regisseur Lars Becker erzählt vom Alltag von Opfern häuslicher Gewalt. Bis 21.45, Arte

21.45 MUSIKDOKU

The Doors – Morrison Hotel (GB 2021, John Albarian) Das 1970 erschienene Album Morrison Hotel gilt als Meilenstein in der Karriere der US-Band The Doors. Die Doku erzählt die turbulente Entstehungsgeschichte nach. Im Anschluss um 22.35 gibt es einen Konzertfilm vom Auftritt der Doors beim Isle of Wight Festival 1970 zu sehen. Bis 23.45, Arte

22.55 THRILLER

Das Schweigen der Lämmer (The Silence of the Lambs, USA 1991, Jonathan Demme) Jodie Foster als junge FBI-Agentin sucht bei der Klärung eines Serienmordes Unterstützung bei einem inhaftierten Kannibalen: Nicht nur die Maske des Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) ist längst im popkulturellen Gedächtnis verankert. Bis 1.15, Tele 5

23.25 DOKUMENTATION

Universum History: Gutenberg – Genie und Geschäftsmann Mit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern ebnete Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert den Weg in die Informationsgesellschaft. Bis 0.30, ORF 2

0.00 SCORSESE

Taxi Driver (USA 1976, Martin Scorsese) Mit Robert De Niros Rachefeldzug hat Martin Scorsese nicht nur einen seiner besten Spielfilme gedreht, Taxi Driver ist auch ein atmosphärisch dichtes Dokument des "dirty old New York" Mitte der 70er-Jahre, als der Times Square noch von Pornokinos und Peepshows bevölkert war. Bis 1.45, ORF 1