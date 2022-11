Kritik an "antisemitischer" "Exxpress"-Karikatur; "Der Bundesstaat von Alabama gegen Brittany Smith" auf Netflix; Kultserie "Neighbours" geht nun doch weiter

Absichtliche Abnabelung, intelligentes Storytelling und wohldosiert eingesetzte Actionszenen machen "Andor" zu dem, was Star Wars-Fans schon seit Jahrzehnten verdienen: eine neue Hoffnung. Foto: Des Willie / Lucasfilm Ltd./Disney+

Serie auf Disney+: "Andor" auf Disney+: "Star Wars" ist tot, es lebe "Star Wars" – Erfrischend an dem im "Star Wars"-Universum spielenden Agententhriller: Er braucht seinen bekannten "Familiennamen" nicht und funktioniert trotzdem wunderbar

Transparenzblog "So sind wir": Wie wir unsere Foren moderieren – Wie wir versuchen, einen konstruktiven Diskurs zu schaffen, warum uns das nicht immer gelingt und wieso wir die Hilfe der Community brauchen

"Juden mit Hakennasen und als Ratten": Kritik an "antisemitischer" "Exxpress"-Karikatur – Medium erzürnt mit Karikatur über FTX-Gründer Bankman-Fried. Kritik kommt von IKG, DÖW und Presserat. Grüne Mediensprecherin sieht Ausschlussgrund für Medienförderung

TV-Tagebuch: "Der Bundesstaat von Alabama gegen Brittany Smith" auf Netflix – Harter Kampf von US-Frauen – Gezeigt wird, wie Frauen, die Opfer eines Sexualverbrechens wurden, in den USA für ihre Rechte kämpfen müssen

Überraschung: Kultserie "Neighbours" geht nun doch weiter – Streamingplattform "Amazon Freevee" kündigte überraschend neue Staffel an

Unter Kamerabeobachtung: "Promi Big Brother" mit "Frauenknast"-Star und Duft-Influencer – Am Freitag um 20.15 Uhr steht live bei Sat.1 der Einzug an – Finale am 7. Dezember

Switchlist: From Hell, Am Schauplatz über obdachlose Frauen, Politik live, Stöckl, Eco Spezial, Talk im Hangar – TV-Tipps für heute Abend.

