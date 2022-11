Balkanroute revisited

267 Postings

Nehammer, Vučić, Orbán: Sechs Hände gegen die Migration

Österreich und Ungarn wollen Serbien helfen, Migranten in ihre Herkunftsländer rückzuführen. Doch in der Praxis ist dies schwierig. EU-Innenminister treffen sich am 25. November