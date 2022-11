Nancy Pelosi bei ihrer Abschlussrede. Foto: AP/Carolyn Kaster

Washington – Nancy Pelosi zieht sich als Vorsitzende der demokratischen Fraktion im US-Repräsentantenhaus zurück. Das kündigte die Pelosi am Donnerstag in einer Rede an. Sie werde keine Führungsposition im neuen Kongress anstreben, sagte sie. Nun habe die Stunde einer neuen Generation geschlagen. Sie werde aber Abgeordnete bleiben.

Pelosis Entscheidung wurde mit Spannung erwartet. Zuvor sagte eine Sprecherin, Pelosi habe am Vorabend zwei Versionen ihrer Rede mit nach Hause genommen. Ihr Nachfolger dürfte der Republikaner Kevin McCarthy werden. Der Demokrat Hakeem Jeffries könnte indes der erste Afroamerikaner werden, der eine Partei im Repräsentantenhaus anführt.

"Demokratie muss verteidigt werden"

Bei den Midterm-Wahlen hatten die Demokraten zwar besser als erwartet abgeschnitten. Allerdings verlor Pelosis Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus, derzeit werden letzte Stimmen ausgezählt.

Zuletzt hatte zudem ein Einbrecher Pelosis Mann Paul in ihrem gemeinsamen Haus in San Francisco attackiert. Paul Pelosi wurde schwer verletzt. Nancy Pelosi bedankte sich in ihrer Rede für die Genesungswünsche für ihren Mann.

Das Kapitol, wo das Repräsentantenhaus tagt, repräsentiere Amerikas Ideale, sagte Pelosi weiter. Die Demokratie müsse auf ewig gegen ihre Feinde verteidigt werden. Bei den Midterm-Wahlen hätten die Wähler den Angriff auf die amerikanische Demokratie zurückgewiesen.

Zwei Amtszeiten

Die 82-Jährige aus Kalifornien vertritt seit 1987 in Washington einen Wahlkreis in San Francisco. Zuerst diente Pelosi von 2007 bis 2011 als Präsidentin des Repräsentantenhauses und war damit die mächtigste gewählte Frau in der US-Geschichte, bis Kamala Harris 2021 Vizepräsidentin wurde. Sie wurde 2019 erneut Präsidentin der Kammer und damit die zentrale politische Widersacherin des republikanischen Präsidenten Donald Trump. Pelosi wurde im November 2021 für eine weitere zweijährige Amtszeit in den Posten gewählt.

Pelosi hat auch außerhalb der USA Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ein Besuch der Verbündeten von Präsident Joe Biden in Taiwan Anfang August rief in China deutliche Verärgerung hervor. (red, Reuters, 17.11.2022)