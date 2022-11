"She Said", der neue Film von Emmy-Preisträgerin Maria Schrader, erzählt vom riskanten Weg zweier Journalistinnen, die 2017 den weitreichenden Machtmissbrauch gegenüber Frauen im US-amerikanischen Filmgeschäft aufdeckten.

SHE SAID

USA 2022,

128 Minuten

Regie: Maria Schrader

mit Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson u.a. Foto: 2022 Universal Studios. All Rights Reserved

Megan Twohey und Jodi Kantor brechen das große Schweigen in Hollywood: Sie entlarven Business-Meetings in Hotelzimmern als sexuelle Übergriffe und stoßen auf ein Netz aus Repression, Erpressung und Angst. Mit ihrer mutigen Recherche geben sie nicht nur den betroffenen Frauen ihre Stimme zurück, sondern stoßen eine weltweite Welle der Solidarität an.

Die zweifach Oscar®-Nominierte Carey Mulligan (Promising Young Woman, An Education) und Zoe Kazan (The Plot Against America, The Big Sick) verkörpern die New-York-Times-Reporterinnen Megan Twohey und Jodi Kantor, die mit ihrer Reportage, ausgezeichnet durch den Pulitzer-Preis, die amerikanische Gesellschaft unwiderruflich veränderten.

Pressestimmen

Rebecca Corbett (Patricia Clarkson), Megan Twohey (Carey Mulligan) und Jodi Kantor (Zoe Kazan) Foto: 2022 Universal Studios

"Zweifellos ist es klassisches Hollywood-Material: David gegen Goliath, Gut gegen Böse, ein modernes Märchen mit allen Zutaten für ganz großes Kino. Zwei scheinbar chancenlose Heldinnen legen sich mit einem mächtigen Tyrannen an, stecken Rückschläge ein, werden eingeschüchtert, weigern sich aufzugeben und bringen das hässliche Monster schließlich gegen alle Widerstände zur Strecke. Und dann ist die Geschichte auch noch wahr. Auf den ersten Blick ist 'She Said' ein Film, wie ihn Hollywood schon viele Male erzählt hat: spannend, zu Tränen rührend und erbaulich mit einem großartigen Happy End. In Wirklichkeit aber könnte 'She Said' nicht weiter entfernt sein von der perfekten Hollywood-Story. Der Film ist vielmehr das genaue Gegenteil, denn er handelt vom Untergang eines mächtigen Moguls, der die Traumfabrik beschädigt, verunsichert und beschämt zurückgelassen hat. 'She Said' erzählt von Hollywoods Albtraum, von jenen Wochen vor ziemlich genau fünf Jahren, in denen die abstoßende Kehrseite der berühmtesten Filmindustrie der Welt ans Licht gezerrt und eines ihrer schmutzigsten Geheimnisse gelüftet wurde." – Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Ein journalistisches Thriller-Drama, das zum Nachdenken anregt und – nicht zuletzt dank großartiger Darsteller:innen – zugleich auch noch hervorragend unterhält." – filmstarts.de

"'She Said' ist ein ebenso großartiger wie wichtiger Film ist, der aus der Causa Weinstein kein kitschiges Erbauungskino macht. Denn die Aufarbeitung und der Kampf gegen das tagtägliche Schweigen ist noch lange nicht vorbei. Es hat gerade erst begonnen." – filmdienst.de

"Measured and deliberate, the film avoids grandstanding, speaking in low tones where another movie might shout. Little is glamorized or embellished here. (New York City has rarely looked so blah.) The points the film makes about predation, complicity and silencing are often made in passing. 'She Said' concentrates instead on process, prioritizing the patient accretion of testimony and corroboration. It’s a thriller, yes, but rendered discreetly, in sensible workplace separates. Its force accumulates slowly, stealthily even — lead by lead, fact by verified fact — until the tension surrounding a cursor’s click is an agony. … 'She Said' details a triumph of journalistic sympathy and precision." – The New York Times

"She Said" erzählt vom riskanten Weg zweier Journalistinnen, die den weitreichenden Machtmissbrauch gegenüber Frauen im US-amerikanischen Filmgeschäft aufdeckten. Foto: 2022 Universal Studios

"Maria Schrader’s drama is an engrossing depiction of the reporting that brought down Harvey Weinstein and ignited the #MeToo movement" – Washington Post

In Maria Schrader’s artful and incendiary 'She Said', we’re reminded of something else that makes for one hell of a movie: It was women who did it." – Indiewire

"Powerful drama, artfully told." – Times

"Sensible and engaging." – Hollywood Reporter

"A Marvel" – London Evening Standard

Gewinnen Sie Kinokarten für die Filmpremiere von "She Said" (OmU) in Anwesenheit von Regisseurin Maria Schrader

So, 4. Dezember 2022, 19:00 Uhr

Village Cinema Wien Mitte

Landstraßer Hauptstraße 2A

1030 Wien

Bitte geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer an, da wir die Gewinner telefonisch verständigen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Annahmeschluss: Do, 1. Dezember 2022, 11:00 Uhr

>>> Zum Gewinnspiel <<<